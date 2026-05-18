Junts acusa ERC d'aprovar els pressupostos d'Illa «a canvi de res»

L'acord imminent de pressupostos entre el PSC i ERC ha estat rebut amb dures crítiques de Junts, que acusa els republicans d'avalar els comptes de Salvador Illa "a canvi de res". Una expressió que el partit de Carles Puigdemont acostuma a fer servir per referir-se a les enteses entre ERC i el govern espanyol, i que aquesta vegada els serveix per valorar un pacte basat en la posada en marxa d'un tren orbital entre Mataró i Vilanova i la Geltrú, més recursos per a la Hisenda catalana i la gestió del litoral sense la tutela de l'Estat, com ha avançat Nació. Josep Rius, portaveu de Junts, ha emès un veredicte dur contra l'aliança que permetrà a Illa disposar de gasolina fins al final de la legislatura.
"Dos anys després de les eleccions, estem davant d'un Govern que ha fracassat en la gestió i que ha empitjorat la vida dels catalans. Tenim revoltats mestres, pagesos i metges, i Rodalies continua sense funcionar. Catalunya és avui més pobra i està pitjor que fa tres anys", ha remarcat Rius. "Recolzar els pressupostos és donar oxigen a un executiu esgotat, sense projecte de país i que està promovent la desnacionalització", ha apuntat el portaveu de Junts. També ha aprofitat per insistir en la idea que ERC "ha donat l'esquena" als mestres, i ha indicat que fer costat als comptes és avalar les infiltracions policials al col·lectiu docent, mobilitzat per segona vegada aquest curs.
Rius ha apuntat que, amb l'entesa pels comptes, tot el que faci el Govern "també serà responsabilitat d'ERC". Pel que fa al tren orbital, ha recordat que va ser aprovat pel tripartit fa vint anys i que ara s'ha ressuscitat amb l'horitzó del 2040. "El projecte del tripartit tenia com a data de finalització el 2026. ERC donarà suport als comptes del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia i que fa vint anys que no s'ha fet. Farà costat als pressupostos a canvi de res", ha remarcat el vicepresident de Junts. També ha reclamat que els esforços en matèria de mobilitat se centrin en Rodalies, que ha generat bona part de les crisis que hi ha hagut en el marc d'aquesta legislatura.
El dirigent independentista ha posat sobre la taula que s'ha "renunciat" a la recaptació de l'IRPF. De moment, s'ha pactat un augment de la dotació pressupostària per l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) de 527 milions d'euros. "ERC s'ha conformat amb ser una crossa de Salvador Illa. Només Junts pot ser alternativa", ha apuntat Rius, que ha esquivat qualsevol pregunta sobre la possibilitat de ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. La setmana passada es va tancar, això sí, amb una novetat especialment rellevant: Jordi Martí, cap de files del grup municipal des de l'adeu de Xavier Trias, va informar la direcció de la seva intenció de plantar batalla fins al final de tot el procés.