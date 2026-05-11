La crisi educativa que ara també afecta Interior continua escalant. La denúncia per part dels sindicats de la vaga que alertava de la infiltració de dues agents de paisà dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent de Barcelona ha posat encara més llenya a un foc que ja cremava amb força, i ha posat el focus en el director general de la policia, Josep Lluís Trapero. El Govern, per la seva banda, no ha ni confirmat ni desmentit explícitament els fets, però aquest mateix matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que en les pròximes hores -sense donar-ne més concrecions- es valorarà “l’oportunitat i la proporcionalitat” de l’actuació dels Mossos d’Esquadra de dimecres de la setmana passada.
Un delegat de la CGT que era present en l'assemblea docent de l'Institut Pau Claris relata en conversa amb Nació que la trobada va aplegar prop d'una setantena de persones en el moment de començar, però que a poc a poc van anar sumant-s'hi més participants. En les primeres assemblees que es feien, era comú identificar-se a l'inici perquè tothom es conegués. Això, però, es va deixar de fer al cap d'un temps perquè "calia dedicar molt temps" i no era informació del tot rellevant, ja que molts ja es coneixien d'abans, i ja sabien quins eren els centres educatius més mobilitzats.
Malgrat la manca d'identificació explícita, uns i altres es coneixien. "Unes companyes em van preguntar si em sonaven aquelles dues noies", apunta el mestre present en la trobada, que afirma que alguns participants van començar a sospitar d'aquelles dues agents de paisà perquè n'havien reconegut a una d'elles d'una manifestació anterior. Segons afirma, se'ls va preguntar de forma "discreta" per no trencar la dinàmica de l'assemblea d'on venien, i les seves respostes van ser difuses: "Les seves respostes tenien molt poca veracitat. Primer no deien el centre d'on venien, després deien que eren substitutes... Que venien de Santa Coloma de Gramenet i que feia molt poc que treballaven pel Departament", relata el treballador present en l'assemblea de mestres de Barcelona.
Una conversa privada i dificultats per comprovar la seva identitat
Davant les respostes "poc veraces" de les dues dones, un delegat sindical que estava fent tasques de coordinació de l'assemblea va parlar en privat amb elles, acompanyat també d'altres companys de la trobada: "També vam preguntar a la gent de les escoles i instituts de Santa Coloma si algú les coneixia, i ningú les coneixia", assevera el delegat de la CGT present en l'assemblea. Davant aquesta situació, i la manca de voluntat d'identificar-se, els mestres, segons asseguren, les van "convidar a marxar": "Com que no podíem comprovar que eren professores, les vam convidar a marxar", explica.
Després de detectar la presència policial, l'assemblea va continuar amb normalitat, però ja amb la remor de fons de què la policia catalana havia intentat infiltrar-se en aquest espai per obtenir informació sobre les futures protestes: "La gent no s'espera que la policia es vulgui ficar en aquests espais", assevera Edu Lozano en representació de la CGT, que creu que "no és sorprenent" que el Govern hagi apostat per "aquesta mena de tàctiques" davant el conflicte educatiu. "No és una cosa nova", admet Lozano, que recorda altres casos d'infiltracions policials en moviments socials, com l'independentisme.
Identificacions després d'una manifestació
Tal com va avançar Nació dissabte passat, els Mossos d'Esquadra han identificat o denunciat més d'una setantena de mestres durant les protestes del mes de febrer i març. Un dels moments en què se'n van produir diverses va ser la manifestació de l'11 de febrer a Barcelona, la qual va recórrer des dels Jardinets de Gràcia fins a les portes del Departament d'Educació, a la Via Augusta. Segons assegura Lozano, després d'aquella protesta es van identificar vuit persones, quatre de les quals anaven en una furgoneta on havien carregat el material de la manifestació -les pancartes i altaveus, entre d'altres-, i els quatre restants que circulaven en taxi.
Els diferents manifestants, tal com relaten, van marxar de la manifestació força estona després que hagués acabat, ja que van estar recollint el material utilitzat durant la protesta: "Vam estar esperant que arribes la furgoneta per poder portar el material a la seu", detalla. Un cop ja es van posar en marxa, pocs carrers més enllà de la conselleria, una furgoneta de la brigada mòbil dels Mossos -la Brimo- els va aturar i els va fer baixar del vehicle: "Ens van identificar, van mirar què duien a la furgoneta i ens van escorcollar", explica Lozano, que assegura que quan els van preguntar el motiu de la identificació no els van donar "grans explicacions".