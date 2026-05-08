Els socis d'Illa demanen el cessament de Trapero per les infiltracions en assemblees educatives

La denúncia per part dels sindicats de la vaga educativa d'una infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors ha derivat en un fort terrabastall polític. Els grups de l'oposició han apujat el to en plena crisi educativa i han exigit la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, per donar explicacions sobre les presumptes infiltracions. A més, des d'Esquerra Republicana, també s'han mostrat molt contundents i han exigit el cessament del director de la policia catalana, Josep Lluís Trapero: "És ell qui hauria d'estar donant la cara i no hi és", ha reblat el diputat republicà Jordi Albert des del faristol del Parlament, que l'acusa d'amagar-se darrere del logotip dels Mossos per evitar donar explicacions. Els Comuns i la CUP també reclama la seva destitució.
El portaveu dels republicans denuncia que la presumpta infiltració policial en l'assemblea docent "és un fet d'extrema gravetat" que no té cabuda en "un país democràtic": "Situa els Mossos en una posició molt complicada, i més perquè genera manca de confiança. La responsabilitat de tot això és política", ha exclamat Albert, que situa Trapero com a màxim responsable i lamenta que les reivindicacions educatives s'estan resolent amb "més policia". Per una banda, amb les presumptes infiltracions, i per altra, amb el pla pilot d'agents de paisà a les escoles: "És intolerable que els Mossos estiguin infiltrats en assemblees preparatòries de vagues, en espais sindicals i espais de reunió, i que vulguin coartar l'acció sindical", exclama el diputat republicà, que es pregunta "quantes vegades més ha pogut passar".
La contundència amb què ERC ha reclamat el cessament de Josep Lluís Trapero obre una esquerda en les negociacions pressupostàries amb el PSC, ja que els republicans consideren que el director polític de la policia catalana no pot continuar al seu càrrec. Tot i així, Albert encara no ha volgut facilitar detalls sobre com afectaran aquests fets en les converses per desencallar els comptes. Aquest mateix matí, però, el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat convençut que hi haurà pressupostos abans de l'estiu i ha dit que s'hi està treballant. "És el que necessita Catalunya", ha afirmat.
Els Comuns exigeixen mesures de control externes als Mossos
El diputat dels Comuns, Andrés García Berrio, ha demanat aquest divendres la implementació de mecanismes independents de control externs als Mossos d'Esquadra després que els sindicats de la vaga hagin assegurat que van descobrir a dos agents de paisà del cos en una assemblea de Barcelona aquest dimecres: "De la mateixa forma que ho té el Regne Unit, igual que ho tenen altres països democràtics, és bo, és sa, és positiu, és democràtic, tenir un mecanisme d'aquest tipus amb capacitat d'actuació, amb capacitat de supervisió, amb capacitat de recerca plena", ha dit en roda de premsa des del Parlament.
En aquest sentit, ha assegurat que els Comuns treballaran per a portar aquest model al Parlament, ha titllat el suposat succés de "traspassar línies vermelles" i de no tolerable i, encara que el partit no té la confirmació per part dels Mossos, ha assenyalat que tots els indicis apunten en direcció de la infiltració. Amb tot, doncs, el diputat dels comuns s'ha mostrat contundent: "El Govern ha de ser implacable davant la presència d’agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i estratègia de negociació amb el propi govern”, ha reblat.
La CUP també reclama la dimissió de Trapero
El diputat Xavier Pellicer de la CUP, per la seva banda, ha assegurat que, si el director de la policia estava al cas de l’operatiu, “ha de ser cessat”, i que si no ho estava, “també”, perquè això demostraria que desconeix què passa dins el cos. “El responsable de l’operatiu que ha decidit infiltrar agents de la policia en assemblees de docents ha de dimitir de forma immediata”, ha dit. La CUP ha reclamat “explicacions, disculpes, rectificacions i dimissions” i ha anunciat sol·licituds d’informació al Departament d’Interior sobre possibles infiltracions policials en assemblees, actes, xerrades, reunions i mobilitzacions.
A més, Pellicer ha explicat que, juntament amb els Comuns, han registrat una proposta per ampliar el pla de treball de la comissió d’investigació sobre infiltracions policials perquè hi compareguin Trapero, el comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, responsables d’Informació i la consellera d’Interior. També ha afirmat que tenen “sospites” que les agents formarien part de la Comissaria d’Informació, tot i admetre que no poden constatar que s’hagin produït més casos.
Junts colla el Govern
Per la seva banda, des de Junts per Catalunya, la diputada Judith Toronjo, des del faristol del Parlament, ha exigit "transparència i explicacions immediates" sobre les presumptes infiltracions policials en l'assemblea de professors de Barcelona que han transcendit. Davant la manca d'informació per part de l'executiu català, el grup juntaire ha exigit la compareixença de les dues conselleres davant la cambra catalana per retre comptes: "El Govern està superat pel conflicte educatiu, i si es confirmen les infiltracions, és una clara vulneració de drets fonamentals", rebla la diputada Toronjo, que postula Junts com "l'alternativa" per liderar "el desgavell educatiu". També han registrat una bateria de preguntes.
D'aquesta manera, malgrat exigir la compareixença per la seva banda, Junts se suma a les peticions de la resta de l'oposició per forçar el Govern a donar explicacions. Per la seva banda, Comuns, ERC i CUP també han registrat una petició per forçar la compareixença de les titulars de cartera. A més, l'oposició -sense el suport juntaire, en aquest cas- també reclama la compareixença de Trapero. La setmana vinent, el Parlament encara diverses jornades de comissions, on ja està previst que Niubó comparegui per retre comptes sobre els darrers conflictes educatius. Parlon també ha de comparèixer en la seva comissió. Els grups parlamentaris treballen perquè sigui una compareixença conjunta, però encara no s'han acabat de perfilar els detalls.
L'oposició es reuneix amb els sindicats de la vaga educativa
Aquest mateix matí, a les onze, ha començat una reunió dels sindicats de la vaga educativa -USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical- amb les diferents formacions de l'oposició -Junts, ERC, Comuns i CUP- per analitzar les infiltracions policials denunciades. Segons el sindicat, alguns docents que hi participaven van reconèixer les dues policies perquè els havien vist amb l'uniforme a la manifestació nocturna del 8-M a la ciutat comtal. Quan les van interpel·lar, diuen, les agents ho van negar i van assegurar que treballaven en un dels centres educatius del consorci, però un altre mestre del mateix centre les va desmentir. En aquest moment, les dues mosses van abandonar el recinte.
A més, en aquesta trobada també s'abordaran les diferents reivindicacions que exigeixen les organitzacions sindicals del sector, que des d'aquest dijous han posat en marxa un mes de cicle de vagues amb disset aturades previstes. A banda, també es tractarà el programa pilot sobre la incorporació d'agents de la policia catalana en els centres educatius, el qual inicialment havia de comptar amb 14 instituts, però ja només en queden la meitat. Després de la reunió interna, que se celebrarà al Parlament, està previst que, conjuntament, els sindicats de la vaga educativa compareguin davant la premsa.