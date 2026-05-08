Illa defensa la «professionalitat» dels Mossos davant les denúncies d'infiltracions en assemblees de docents

En plena crisi amb el sector de l'educació, i després de les denúncies d'infiltracions dels Mossos en assemblees de docents, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la "professionalitat" de la policia catalana i ha expressat la seva "confiança completa i respecte" en el cos. "La consellera donarà les explicacions oportunes", ha afirmat en una entrevista a la SER. Tot just dimecres, van transcendir aquestes denúncies d'agents de paisà en assemblees de mestres i el Departament d'Interior va fer dues piulades en què, sense negar-ho, assegurava que els Mossos "treballen per garantir el dret de reunió i manifestació" i "duen a terme les seves funcions d'acord a la legislació vigent i les competències assignades".
L'oposició ja ha intensificat la pressió contra el Govern i demana explicacions, mentre la crisi a l'escola -ja han començat les vagues previstes que s'aniran encadenant fins a final de curs- amenaça d'expandir-se també a Interior. Ja ha generat rebuig la prova pilot de posar agents de paisà a les escoles -dels 14 centres que s'hi van adherir, la meitat ja se n'han desmarcat- i el Govern insisteix que no farà marxa enrere i mantindrà el programa, que és "voluntari". A això s'hi suma, a més, el pols amb els mestres per l'acord de millora de les condicions laborals, tancat amb UGT i CCOO i sense l'aval de la majoria sindical. Illa ha dit que "tothom vol el millor per l'educació" i que l'acord que s'ha tancat és "el millor" i ja s'està desplegant.
Malgrat la crisi i el malestar dels socis d'investidura, Illa s'ha mostrat convençut que hi haurà pressupostos abans de l'estiu i ha dit que s'hi està treballant. "És el que necessita Catalunya", ha afirmat. El president ha evitat concretar quines carpetes poden facilitar els vots afirmatius d'ERC. "He de ser discret", ha dit, i ha evitat confirmar que un òrgan equivalent al consorci d'inversions o la participació catalana en la governança de l'Aeroport del Prat puguin encarrilar la situació. Precisament sobre Rodalies, i després del fracàs del consorci d'inversions, Illa ha defensat que "cal obrir un espai de planificació i discussió, obert també a la ciutadania, sobre noves inversions ferroviàries" a Rodalies i ha dit que n'ha parlat ja amb el ministre Óscar Puente.
Defensa del finançament davant Bonilla
El president ha defensat l'acord de finançament, aturat fins que passin les eleccions a Andalusia, i ha dit que és "el millor acord" que hi ha hagut mai. "Jo donaré suport a la proposta que faci Moreno Bonilla, però de moment no n'hi ha", ha constatat, i ha lamentat que a l'Estat es jutgin les propostes "per qui les fa" i no pel que suposen, que en el cas d'Andalusia suposen 4.800 milions d'euros més.
"La proposta no divideix, redueix desigualtats, és la millor que hi ha hagut mai, són 20.000 milions d'euros de l'Estat a les comunitats autònomes, i ho desqualifiquen per l'origen, no pel contingut", ha afirmat. I ha recordat que encara que sigui una proposta catalana, "els catalans són espanyols i representen un 20% de l'economia". "No demanarem permís per liderar Espanya", ha advertit.
Lleialtat institucional amb l'hantavirus
El president ha lamentat l'actitud del PP i Vox contra el govern espanyol i ha demanat "lleialtat institucional". "Feijóo un cop més em decep", ha dit. Ha tingut contactes entre el Govern i els ministres espanyols al capdavant de la gestió de la crisi. "El govern espanyol ha pres les decisions que havia de prendre, i la resta és soroll i confusió", ha afirmat, i ha dit que "l'estratègia" del PP és "equivocada". "Els ciutadans volen que solucionem els problemes, cal sentit comú i estem davant d'un debat científic", ha afirmat. Illa ha dit que les Canàries i Espanya tenen "capacitat sanitàries" per resoldre la situació, i per això ha justificat que el vaixell amb hantavirus arribi a l'arxipèlag espanyol.