L'oposició esclata contra el Govern pels mossos infiltrats en una assemblea de professors

Nou distanciament entre el Govern i l'oposició, aquest cop per la polèmica arran de la infiltració de dos mossos en una assemblea de professors a Barcelona. Junts, ERC, els Comuns i la CUP han esclatat contra l'executiu pels fets denunciats per la CGT i demanen explicacions immediates. El sindicat ha explicat que van enxampar dues agents de la policia catalana de paisà que s'havien infiltrat en una assemblea de treballadors del Consorci d'Educació i del Barcelonès celebrada aquest dimecres a l’Institut Pau Claris. Preguntats per Nació, els Mossos han desistit de fer qualsevol comentari al respecte.
Segons el sindicat, alguns docents que hi participaven van reconèixer les dues policies perquè els havien vist amb l'uniforme a la manifestació nocturna del 8-M a la ciutat comtal. Quan les van interpel·lar, diuen, les agents ho van negar i van assegurar que treballaven en un dels centres educatius del consorci, però un altre mestre del mateix centre les va desmentir. En aquest moment, les dues mosses van abandonar el recinte.
Junts ho considera "inacceptable"
L'oposició pràcticament en bloc ha demanat explicacions al Govern. La diputada de Junts i portaveu a la comissió d'Educació, Anna Erra, ha assegurat que els fets són "inexplicables" i ha reiterat que ja van demanar la compareixença de la consellera d'Educació, Ester Niubó, perquè doni explicacions de la situació amb els docents. "Fins on hem arribat. El Departament controlant les reunions dels docents", ha lamentat Erra.
ERC demana la compareixença de Parlon i Niubó
Els socis del Govern han demanat explicacions. ERC ha registrat peticions de compareixences al Parlament de la mateixa Niubó, i de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i una bateria de preguntes dirigida a cada Departament. Els republicans volen conèixer l’abast de l’actuació policial i en qüestionen la proporcionalitat: "És inacceptable mentre el Govern es nega a escoltar una gran part de la comunitat educativa", critica el partit en un comunicat.
Els Comuns i la CUP creuen que s'han traspassat línies vermelles
Des dels Comuns, la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, ha denunciat que "s’han traspassat totes les línies vermelles". Albiach ha recordat que el dret a sindicar-se i de reunió "no es poden veure amenaçats": "Són docents, no criminals", ha sentenciat la líder dels Comuns, que també ha demanat que el Govern doni explicacions i fins i tot que s'assumeixin responsabilitats. La formació també ha reclamat que Parlon, Niubó i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareguin al Parlament.
Per altra banda, des de la CUP, el diputat Xavier Pellicer ha exigit al Departament d’Interior i al Govern que siguin “clars” i aclareixin “de forma immediata” si s’estan enviant Mossos d’Esquadra infiltrats a reunions de la comunitat educativa. Pellicer ha alertat que una actuació d’aquest tipus suposaria traspassar una “línia vermella” de manera “molt greu”.