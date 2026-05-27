El TSJC investiga Joan Ignasi Elena i Joan Herrera per un delicte de prevaricació a Altafulla

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obert una investigació contra Joan Ignasi Elena, exconseller d'Interior i actual diputat d'ERC, i contra Joan Herrera, exlíder d'Iniciativa per Catalunya, per ser "cooperadors necessaris" en un presumpte delicte de prevaricació administrativa. El tribunal ha anunciat aquest dimecres que indaga en contractes menors que l'Ajuntament d'Altafulla va firmar entre 2017 i 2019 amb Sinergia, una consultora de la qual Elena i Herrera n'eren els màxims responsables. Ara fa tot just un mes, el Tribunal Suprem també va obrir una causa contra Fèlix Alonso, exalcalde d'Altafulla i actual diputat de Sumar al Congrés, per l'adjudicació directa de contractes.
Pel que fa a la relació amb Sinergia Energia Dret, la consultora que controlaven Elena i Herrera, el Suprem investiga que Alonso va "mantenir diverses relacions sense estar subjecte a la normativa" i sense cap "informe de l'òrgan de contractació que ho justifiqui, ni expedient, ni informe del secretari". La primera hauria estat per la redacció d'uns plecs de contractació del casal la Violeta d'Altafulla a canvi d'uns honoraris de 5.000 euros, dels quals i segons el secretari municipal "no consta cap expedient relacionat amb el tema" si bé hi ha una factura que es va pagar de l'octubre del 2018 que tenia com a concepte la redacció dels plecs.
També hi va haver un contracte menor per un assessorament jurídic que el personal municipal no hauria pogut atendre i que "s'adjudica directament amb facturació mensual" que va durar un any, des de l'octubre de 2017. "La quantitat era de 1.300 euros més IVA, i es van emetre tretze factures" però també "nou factures més fora de contracte, de les quals dos no es van pagar", manifesta el tribunal. Les set restants tenien "un informe de fiscalització disconforme". La interlocutòria apunta que les vint factures van ascendir a 25.046,67 euros, més 5.259,80 euros més d'IVA.
