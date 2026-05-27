Sánchez no s'immuta davant les múltiples crisis al PSOE i tanca la porta a convocar eleccions

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dimecres al Vaticà amb el papa Lleó XIV. Una cita a la qual volia donar importància, tenint en compte que el pontífex està a punt de protagonitzar una visita a Espanya que la Moncloa espera amb candeletes. Lluny de poder centrar-se en la cita amb el líder de l'Església catòlica, Sánchez ha hagut de fer front a les noves revelacions sobre José Luis Rodríguez Zapatero i a l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE per una trama vinculada a Leire Díez. Pot arribar al final de la legislatura? "L'estabilitat dels últims vuit anys no és una finalitat en si mateixa, però és un instrument pel bon desenvolupament econòmic", ha dit.
Les transformacions, ha dit, són "tan importants" que només es poden dur a terme amb aquesta "estabilitat". "És una palanca en termes econòmics en un moment internacional tan complex. Hi ha qui em demana avançar eleccions, perquè és conscient que tindré una majoria parlamentària més gran, però no puc convocar eleccions per interès partidista, sinó per interès general. Ara l'interès general és escapar-nos de les crisis", ha ressaltat el president del govern espanyol. "L'èxit que estem tenint té molt a veure amb l'estabilitat. Si la Constitució diu que la legislatura dura quatre anys, doncs seran quatre anys. Hem de culminar tasques molt importants", ha apuntat el màxim dirigent socialista.
"He llegit la interlocutòria [sobre Zapatero] i he vist el sumari. Ho torno a dir avui aquí: tota la col·laboració amb la justícia, tot el respecte al president Zapatero, i tot el suport al president Zapatero. Després de tot el que he compartit amb persones que en saben més que jo, no tinc motius per canviar aquesta posició", ha determinat. Pel que fa a l'escorcoll, ha volgut deixar clar que el PSOE "no obstrueix" la justícia. "Es tracta d'un requeriment, no d'un escorcoll. No vull menystenir la importància de la investigació de l'Audiència Nacional. Col·laboració total", ha ressaltat el president del govern espanyol, que ha recordat que ja es va tallar amb Leire Díaz, l'exmilitant al centre de la trama.
Si hi ha elements nous, ha dit, s'actuarà "amb la mateixa contundència que abans". "La ciutadania ha de ser conscient que el govern espanyol està immers en una agenda de transformació en tots el àmbits. Cap d'aquestes investigacions impugnen el que està fent la Moncloa i les forces progressistes en favor dels avenços econòmics i socials. Això és el que farem fins que s'acabi la legislatura", ha ressaltat el líder socialista. Ha defensat la gerent del partit, però tampoc ha volgut "restar gravetat" a la investigació que està en marxa. "El partit actuarà amb contundència, com sempre hem fet. Fins ara, no tenim gaire informació, i la tenim a través dels mitjans de comunicació", ha indicat.
Elogi del Papa
Sánchez ha elogiat el rol que està tenint el papa Lleó XIV a l'hora de defensar "de manera compartida" la pau, així com també la lluita contra la fam o les malalties. "Espanya per si sola no pot omplir el buit que altres han deixat. Però redoblem el nostre compromís perquè la solidaritat s'imposi", ha remarcat el líder del PSOE. "No ens repleguem en la por ni en la insolidaritat, com ja vam fer amb la crisi de l'hantavirus", ha ressaltat el president del govern espanyol, que també ha defensat una "perspectiva humanista" del desenvolupament tecnològic i de la intel·ligència artificial. "Qui la utilitza és del tot menys neutral", ha indicat Sánchez, que ha elogiat l'encíclica del Papa sobre aquest àmbit.
"Necessitem una intel·ligència artificial que tingui una perspectiva humanista. Només el multilateralisme pot garantir-ho", ha remarcat el dirigent espanyol, que també ha parlat sobre la migració amb el líder de l'Església Catòlica. "La nostra posició és coneguda: una migració ordenada crea prosperitat compartida. La dignitat humana està per sobre de tot, també dels qui van servir les prioritats nacionals que tant combatem", ha apuntat Sánchez. El Papa, ha dit, té una "especial sensibilitat" per aquesta qüestió, de manera que tindrà un paper preeminent en la visita que farà a principis de juny a Espanya. Un dels focus del tour seran les illes Canàries, on arriben dia rere dia més migrants.
Per a Sánchez, ha recalcat, serà "un immens honor" rebre el màxim dirigent de l'Església, a qui ha definit com a "inspiració". "Davant desafiaments tan importants, la seva paraula serveix per protegir els més vulnerables i per abandonar la guerra", ha ressaltat el president del govern espanyol. Preguntat sobre si la visita servirà per rebre el suport del Papa a les polítiques de la Moncloa, el líder del PSOE ha dit que no, perquè "transcendeix" el debat polític. "Això és molt important: no estem pensant en absolut en això. Sí que celebrem que per fi tinguem la seva presència, llargament esperada. El programa és molt complet", ha apuntat Sánchez, en referència als actes que també es faran a Barcelona.