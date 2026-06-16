El jutge força Zapatero a justificar ja l'origen de les joies del seu despatx

El jutge José Luis Calama ha descartat ajornar la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, prevista per aquest dimecres i dijous, i li podrà preguntar sobre l'origen de les joies intervingudes durant l'escorcoll al seu despatx. Calama considera que aquesta decisió no atempta contra el dret de defensa de Zapatero, perquè la causa principal per tràfic d'influència ja fa referència a les joies, encara que finalment se n'hagi obert una peça separada.
Com que tota la informació està disponible des de ja fa setmanes, el jutge de l'Audiència Nacional sosté que l'expresident del govern espanyol ha tingut temps per preparar-se la declaració i força així que hagi de justificar ja l'origen de les joies. L'expresident diu que són una herència i regals.
En una interlocutòria feta pública aquest matí, Calama diu que la citació no suposa "cap limitació real del dret de defensa" perquè els fets son els mateixos de la causa principal. La peça separada, oberta divendres un cop conegut el valor de les joies, no aporta nova informació ni ha alterat l'objecte de la imputació.
Per al jutge, l'obertura d'una nova peça és per ordenar millor el procediment, però la informació necessària per defensar-se no ha variat. Zapatero estava imputat primer per tràfic d'influències i blanqueig de capitals, i ara també per delicte fiscal i contraban de joies, taxades en 1,3 milions d'euros.