Nou front per a Zapatero: el jutge l'investiga també per delicte fiscal i contraban de joies

Nou front per a José Luís Rodríguez Zapatero. El jutge ha obert una peça separada per investigar l'expresident del govern espanyol per delicte fiscal i contraban de joies, valorades en 1,3 milions d'euros. La UDEF va confiscar rellotges, collarets i polseres, entre més joies, quan va entrar al despatx de Zapatero el passat 19 de maig, i va encarregar una taxació per determinar-ne el valor econòmic. Segons l'exdirigent del PSOE, es tracta d'una herència i de regals. La nova peça se suma a la que ja té oberta per tràfic d'influències i blanqueig de capitals en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra per valor de 53 milions d'euros durant la pandèmia.
L’escorcoll es va fer dins de la investigació que instrueix el jutge José Luis Calama. La UDEF també va intervenir discs durs, telèfons mòbils, agendes, memòries USB i carpetes amb documentació, a més de dos telèfons de Gertrudis Alcázar, secretària de l'expresident. Els investigadors expliquen que van arribar a mobilitzar el Grup Operatiu d’Intervencions Tècniques (GOIT) de la Policia Nacional per obrir la caixa forta, tot i que finalment no va ser necessari, ja que l’advocat present durant el registre va proposar fer una trucada per aconseguir una clau i, posteriorment, una persona es va presentar al despatx amb ella per facilitar-ne l’obertura.
En la interlocutòria, Calama sosté que la possessió de béns de luxe d’un valor tan elevat i l’absència de traçabilitat fiscal sobre la seva adquisició constitueixen un “indici objectiu i racional” de l’existència d’un possible frau tributari rellevant. El jutge recorda que la compra o recepció de joies d’aquest valor genera necessàriament obligacions fiscals vinculades a impostos com l’IVA, l’Impost sobre Transmissions Patrimonials, l’Impost sobre Successions i Donacions o l’IRPF, però de moment Zapatero no ha acreditat l’origen de les joies.
Per tant, segons Calama, l’Agència Tributària podria considerar-les un guany patrimonial no justificat, i l’eventual quota defraudada podria suposar un delicte contra la Hisenda. A més, el jutge creu que els fets també podrien encaixar en un delicte de contraban. Argumenta que Zapatero no disposa de documentació duanera, factures d’importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. Calama també sosté que la citació de Zapatero com a investigat li permetrà conèixer formalment els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa, i aportar la documentació per acreditar l’adquisició lícita de les joies o la seva correcta importació.