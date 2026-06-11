La taxació de les joies de Zapatero les valora en 1,3 milions d'euros

La joieria a la qual el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra, va sol·licitar una taxació ha valorat en 1,3 milions d'euros les joies que van ser intervingudes en una caixa forta del despatx de l'expresident del Govern José Luis Zapatero.
Aquest valor ha estat calculat per la joieria Ansorena, amb la col·laboració de l'Institut Gemológico Español, segons ha avançat Okdiario i han confirmat a Europa Press fonts del cas. Calama va ordenar l'anàlisi de les joies per a "determinar la seva naturalesa, autenticitat i valor econòmic de reposició", així com el fabricant, el segell o la marca del joier i la data aproximada de fabricació. Ho va fer sense perjudici d'una taxació pericial posterior que abasti "altres dades analítiques d'interès", va agregar.
El jutge va encarregar el treball a una joieria "prèvia prestació de jurament o promesa" i va precisar que serà documentada per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional, "amb expressió de tots els requisits necessaris amb vista al compliment de la cadena de custòdia". Segons l'atestat de la Policia sobre l'entrada i registre en el despatx de l'expresident, la secretària de Zapatero, present en les diligències, va atribuir l'origen de les joies a l'herència familiar de Sonsoles Espinosa, esposa de l'exlíder socialista, i a "regals de viatges".
La UDEF va confiscar de rellotges, collarets, polseres i altres efectes en el registre realitzat el passat 19 de maig, després de la imputació de l'expresident en apreciar el jutge que seria presumptament el líder d'una trama de tràfic d'influències en el marc del rescat de 53 milions d'euros que el Govern va concedir a l'aerolínia espanyola plus ultra en la pandèmia.
Per part seva, Luis Arroyo, president de l'Ateneu de Madrid i que exerceix com a portaveu autoritzat de l'expresident del Govern, va assegurar que estarien valorades en "entre 30.000 i 50.000 euros".