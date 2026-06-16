Els metges obren un nou front contra Illa i Sánchez al carrer

La reforma de l'estatut marc impulsada per la ministra Mónica García ha desencadenat una profunda crisi entre els sindicats mèdics de l'Estat i el govern espanyol. En ple setge judicial contra Pedro Sánchez i amb un PSOE en crisi, el col·lectiu mèdic ha obert un nou front als carrers contra el president espanyol. Aquest front, però, també repercuteix directament en el cap de l'executiu català, Salvador Illa, perquè Catalunya ha estat l'única autonomia que ha donat suport a la reforma de la Moncloa i, a hores d'ara, són els únics que mantenen que les negociacions amb els facultatius ja han quedat tancades. D'aquesta manera, mentre la crisi mèdica colla Sánchez des del carrer, també ho fa a Illa en clau catalana, amb el sindicat Metges de Catalunya liderant el conflicte.
Al llarg d'aquesta setmana s'està duent a terme una convocatòria de vaga arreu de l'estat per reclamar millores per al col·lectiu mèdic i reobrir les negociacions amb el ministeri sobre l'estatut marc. Els metges catalans, en particular, també estan cridats a l'aturada aquest dimecres contra la conselleria de Salut, dirigida per Olga Pané, a qui fan còmplice de les decisions de la Moncloa. A més, també han posat en marxa la campanya Ni un minut més per deixar de fer hores extra, la qual busca evidenciar l'elevada pressió assistencial que viu el sistema sanitari català i els sobreesforços que han de fer per fer-li front. A hores d'ara, ja hi ha més de 40 hospitals adherits.
Els facultatius ja han sortit al carrer més de deu vegades en els darrers mesos per reclamar millors condicions laborals, com ara eliminar les guàrdies de 24 hores o una reducció de jornada a 35 hores setmanals. Un seguit de qüestions que s'aborden a l'estatut, però que impliquen directament a les autonomies, que tenen les competències traspassades i, per tant, recau en elles aplicar-ho. Aquest text compta amb el vistiplau de la Moncloa, però no de la resta d'agents implicats.
Catalunya busca l'encaix en la nova onada de protestes
La crisi mèdica que travessa Catalunya no s'ha resolt amb les mobilitzacions, sinó que encara ha escalat més arran de la decisió del Govern de desmarcar-se del front comú de les diferents autonomies per reobrir les negociacions sobre l'estatut marc. El comitè de vaga format per sindicats mèdics a escala estatal, on hi ha inclòs Metges de Catalunya, planteja convocar una vaga indefinida després de l’estiu davant l’"absència total de propostes dels responsables ministerials" a les seves reivindicacions. Segons un comunicat, el comitè ha decidit "escalar" les mobilitzacions i assegura que, si no hi ha canvis durant les jornades de vaga d’aquesta setmana o durant el juliol i l’agost, el setembre anunciaran el format de la vaga indefinida.
En clau catalana, el sindicat majoritari del sector ja estudia com adaptar aquesta convocatòria estatal al país, com han fet en els darrers mesos amb convocatòries pròpies contra Salut. En concret, ho han fet des del febrer, en què ha convocat aturades pròpies d’un o dos dies que han coincidit amb les vagues estatals, d’una setmana cada mes. En aquest sentit, des de Metges de Catalunya asseguren que continuaran denunciant la "nul·la voluntat de Salut i del Govern d’escoltar i negociar amb el col·lectiu mèdic": "Ho demostra el fet que ni la conselleria ni el Servei Català de la Salut (CatSalut) ni tan sols es presentin a les reunions de mediació convocades pel Departament de Treball, la darrera de les quals aquest mateix dilluns", argumenten des del sindicat.
Salut, per la seva banda, es manté ferm. A través d'un comunicat emès dimecres de la setmana passada, la conselleria insistia que no haver-se adherit al text "no implica desacord amb el contingut", i puntualitza que comparteixen "part de les reflexions", però no "iniciatives que puguin aprofundir en el context de conflictivitat actual". El Departament de Salut s'aferrava "al respecte al marc competencial", la "necessitat d’impulsar mesures estructurals" i la "legitimació dels espais efectius de negociació amb les organitzacions sindicals".
L'embolic amb l'estatut marc
El conflicte amb la reforma de l'estatut marc ve de lluny. Des que la ministra la va posar en marxa a principis de la legislatura ha estat una carpeta calenta. No pel fons de la reforma -que és compartit-, sinó per l'abast d'aquesta, ja que els metges consideren que els cal un estatut propi, separat de la resta de col·lectius del sistema, per fixar les bases de les seves condicions laborals. En les darreres setmanes, però, el conflicte ha escalat ràpidament. La ministra García va convocar les autonomies la setmana passada per traslladar-los el nou document, aprovat sense el vistiplau del comitè de vaga i que, per tant, mantenia les vagues. Davant aquests fets, totes les comunitats excepte Catalunya van exigir reobrir les converses amb els sindicats mèdics.
Les comunitats recorden que l’aprovació, modificació i desenvolupament de l’estatut marc correspon exclusivament al ministeri, que és qui té la capacitat normativa per fer els canvis necessaris i així "donar resposta" a les demandes plantejades pel comitè de vaga i els sindicats. Així, lamenten que malgrat no tenir competències respecte a aquest acord, les comunitats són les "responsables de l'organització i prestació de l’assistència sanitària" i que estan assumint les conseqüències assistencials i organitzatives derivades d’aquest conflicte. Per això, reclamen un acord en l’àmbit estatal que posi fi a aquesta situació. Per tot això, les comunitats signants reclamen a Sanitat impulsar immediatament "mesures estructurals i sostingudes en el temps" que permetin afrontar el conflicte. La Moncloa, però, de moment no vol reobrir les converses.