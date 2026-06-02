Els metges estenen la campanya per deixar de fer hores extra als CAP i endureixen la pressió al Govern

El sindicat Metges de Catalunya, majoritari al sector, continua endurint el pols amb el Govern per forçar-lo a millorar les condicions laborals dels professionals del sistema sanitari català. L'organització mèdica ha ampliat a l’atenció primària la campanya per deixar de fer activitat addicional i voluntària com a forma de denunciar la sobrecàrrega assistencial del sector. El sindicat va posar en marxa fa uns dies la campanya ‘Ni un minut més’, a la qual s’han adherit fins ara 121 serveis de 34 hospitals, i que ara, per endurir el to, adapta a l’organització dels centres d'atenció primària.
Des de Metges de Catalunya ja fa mesos que acusen el Departament de Salut, dirigit per la consellera Olga Pané, de no voler negociar amb els metges, mentre que, en un comunicat, la conselleria nega haver estat “absent del diàleg” i reivindica els espais de treball amb els professionals sanitaris i “acords i inversions” en els últims anys per millorar les condicions dels metges: "Compartim la necessitat de continuar avançant en la millora de les condicions laborals del professionals del sistema de salut. Cal recordar que Catalunya ha estat una de les comunitats autònomes que més esforços ha fet per millorar les condicions laborals d’aquest col·lectiu en els darrers anys", defensen des de la cartera de Salut.
Mentre el Govern es defensa, però, els metges endureixen el pols. En el document d'adhesió, els facultatius adverteixen que han d’assumir “agendes tensades” i “tasques no programades, sovint sense el temps clínic mínim imprescindible ni el reconeixement corresponent”. Amb aquesta mesura, el sindicat vol sumar esforços perquè el Departament de Salut s’obri a negociar per pactar “solucions estructurals per a l’atenció primària i per al conjunt del sistema sanitari públic”.
L'impacte de la campanya a l'atenció primària
El sindicat indica que els metges d’atenció primària que s’adhereixin a la campanya deixaran de fer “tota l’activitat forçada però no obligatòria, així com tot allò que sobrepassi l’establert a l’acord de sortida de vaga del novembre del 2018”. En concret, segons detallen des de Metges de Catalunya, es deixaran de fer visites forçades a l’agenda; visites programades a la mateixa hora; valoracions de propostes de prescripció sense temps clínic assignat; tramitacions o revisions d’incapacitats temporals no programades; contratorns, doblatges o prolongacions de jornada de manera continuada per pal·liar mancances estructurals de l’equip. Això, doncs, tindrà un fort impacte en el funcionament dels CAP del país que s'adhereixen a participar d'aquesta mesura de pressió.
En resposta al plantejament sindical, la conselleria diu que té “la mà estesa” per treballar amb els professionals, les direccions dels centres, els sindicats i les patronals per millorar-ne les condicions laborals, però reitera que les meses de negociació “expressen la representació democràtica” dels sindicats als centres de treball i que són l’“única via efectiva de negociació de condicions de treball” en els convenis col·lectius. Salut destaca el grup de treball per trobar alternatives a les guàrdies de 24 hores, on hi ha convocats els sindicats i les patronals però en què Metges de Catalunya “ha declinat participar-hi”, segons puntualitza la conselleria.
Nova convocatòria de vaga
En aquest context, el consell executiu del sindicat Metges de Catalunya ha aprovat aquest dimarts la convocatòria d'una nova jornada de vaga el 17 de juny, coincidint amb la setmana d'aturades d'àmbit estatal que els professionals mèdics faran del 12 al 19 del mateix mes. La convocatòria, que serà la dotzena del cicle de protestes dels metges catalans, es registrarà demà dimecres i forma part de les que ja s'havien previst dins d'una tongada de mobilitzacions que en un principi acaba aquest mes.