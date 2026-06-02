Les famílies afectades pels retards amb un nou institut de Barcelona ocupen el carrer

Primer es va anunciar a les famílies del nou Institut Vallcarca, a Barcelona, que l'edifici del centre estaria construït el gener del 2026. Després, es van argumentar uns problemes de cimentació per allargar un mes la finalització de l'equipament. Més endavant, es van refer els càlculs i es va parlar del 31 de maig. Ara, després de constatar la impossibilitat d'aquesta promesa, ja s'apunta cap al juliol. Aquest cúmul de retards amanit amb la manca d'explicacions sobre el procés ha sembrat la intranquil·litat entre els pares i els infants que formen part de la comunitat educativa, i han decidit passar a l'acció. Aquest dilluns al vespre es van organitzar i van tallar l'avinguda Vallcarca, a l'altura del punt on s'està construint el que ha de ser el seu institut.
Davant d'una obra encara envoltada de tanques i amb malles blaves protegint els primers pisos, l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) Institut Vallcarca va exhibir una pancarta amb el missatge "On són les claus? Prou de promeses i retards". La mateixa tela incloïa també la gran incògnita que ocupa la comunitat educativa, també per als docents: estarà preparat l'edifici perquè s'hi puguin començar les classes a partir del setembre vinent, com estava previst? D'entrada, l'AFA assegura que el Consorci d'Educació de Barcelona manté la seva paraula i els hauria fet arribar que el curs podrà iniciar-se al nou equipament, però la desconfiança ha anat guanyant terreny, després de veure com els terminis s'anaven posposant.
Mentrestant, ja fa tres cursos que els alumnes de l'Institut Vallcarca fan les classes a l'Escola Mas Falcó, però aquest pedaç ha acabat provoncant "dificultats", tant per "la falta de personal" com perquè "els espais no han estat sempre els més òptims", remarca l'entitat de familiars dels estudiants. Actualment hi ha tres cursos d'ESO i hi ha dos grups per curs. "Ja no hi ha marge per encabir més línies a l'edifici de l'escola", resolen des de l'AFA. Així, l'única via que veuen és que l'edifici nou s'acabi a temps.
Aquest diari ha contactat el consorci educatiu, però de moment no n'ha rebut resposta.