Setmana clau per al futur de la crisi educativa de Catalunya. El preacord signat la nit de divendres passat per USTEC, majoritari al sector, Professors de Secundària i el Departament d'Educació, amb el vistiplau també d'UGT i CCOO, ha obert una nova fase en el conflicte amb el Govern. Amb la unitat sindical dividida -temporalment-, les manifestacions i les vagues continuen impulsades per la CGT i la Intersindical -on també s'hi ha sumat la COS, que no es va presentar a les darreres eleccions sindicals-, però també s'ha posat en marxa una consulta a tots els mestres i professors de l'escola pública per decidir si s'avala o no el preacord signat divendres, la qual es tancarà dijous a les 12 del migdia. En cas que el "no" s'imposi al "sí", el conflicte tornarà a escalar.
Aquesta consulta massiva s'ha gestat a contrarellotge a cura de l'empresa catalana Vocdoni. Tal com relata el seu cofundador, Ferran Reyes, en conversa amb Nació, dissabte, després del tancament del preacord, van començar a mantenir les primeres converses amb els sindicats impulsors de la consulta -USTEC, CGT i Intersindical- on els van expressar els seus requisits per configurar la consulta: "Com a proveïdors de vot digital, oferim tecnologia amb garanties de verificabilitat, privadesa i integritat. Per a una votació d'aquest estil, aquestes garanties són indispensables per assegurar-ne la legitimitat", destaca Reyes. Dilluns al migdia, la consulta ja estava en marxa. És a dir, es va impulsar amb poc més de 24 hores.
Una de les línies vermelles per als sindicats era que es pogués controlar en tot moment la veracitat dels vots, fent una tasca constant de verificació per evitar manipulacions en els resultats de l'enquesta: "Nosaltres funcionem amb codi lliure, a través d'una estructura blockchain, motiu pel qual qualsevol persona pot veure com s'ha fet i fiscalitzar-ho", argumenta el cofundador de Vocdoni, que remarca que, així i tot, les dades de cadascú són privades. De fet, en tot moment es pot veure el cens total sobre el qual s'està duent a terme la consulta i quanta gent ha votat -es va actualitzant constantment-, però no es pot veure el contingut dels vots fins que finalitzi la votació.
Una consulta massiva amb posicions dividides
La consulta impulsada pels sindicats de les vagues -sense el suport de Professors de Secundària, que només ha preguntat l'aval de l'acord als seus delegats sindicals- és massiva. En concret, estan cridats a votar 94.490 docents de tot Catalunya. Tal com relata Reyes, a causa de la gran participació a la consulta des del primer moment es van produir algunes petites incidències durant els pics de votació: "El problema no ha estat el sistema de votació en si, que ha processat els vots sense incidències, sinó d’altres capes de servei com els proveïdors dels codis de verificació i els sistemes de Google que utilitza la XTEC, els quals poden posar limitacions quan hi ha pics de votació com els que hi va haver a l'inici", detalla el cofundador de Vocdoni.
En aquests moments, a les tres de la tarda, ja ha votat un 30% del cens. Les posicions sobre el preacord amb Educació estan molt dividides. Per una banda, els dos sindicats signants de l'acord aposten pel "sí", ja que consideren que, malgrat que no és el millor acord possible, és un bon pas per consolidar els guanys esgarrapats en la negociació. Per altra, CGT i Intersindical, que es van aixecar de la mesa, fan campanya pel "no", perquè consideren que aquest preacord només són "molles". Al carrer, el clam pel "no" és fort. Davant les discrepàncies sindicals, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest dimarts que l’executiu “confia” que els docents acabin votant a favor del preacord: "Compleix amb les reivindicacions que tenia la comunitat educativa en conjunt", ha defensat en roda de premsa.
Catalunya, pionera en votació digital
En els últims anys, Catalunya s'ha erigit en un dels països pioners per impulsar votacions digitals, tal com relata el cofundador de Vocdoni. Primer, amb empreses com Scytl, que van fixar les bases i ara, a parer seu, amb el seu projecte, que busca "reescriure" la forma de votar per internet: "Passem del model centralitzat dels anys 2000, amb l'urna com una "caixa negra" on havies de confiar cegament en la bona fe de l'empresa proveïdora, a un model totalment verificable, de codi lliure i amb criptografia avançada. Qualsevol pot comprovar que el procés s'està fent correctament", defensa Reyes, que assegura que posen a disposició de qualsevol organització la seva tecnologia per dur a terme aquestes consultes.
Més enllà dels sindicats de la vaga educativa, des de Vocdoni també treballen amb el FC Barcelona, Esquerra Republicana, Alhora, Granollers Primàries, l'Ajuntament de Barcelona, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, l'Ajuntament de Bellpuig -amb qui han impulsat la primera consulta no referendària totalment digital sota la Llei 10/2014, tal com detalla-, el Col·legi d'Infermers de Barcelona o el Col·legi d'Enginyers Industrials de Barcelona, entre d'altres. "Acostar-nos a qualsevol organització, independentment de la seva envergadura, és el que ens diferencia", argumenta Reyes. La darrera, però, ha estat la dels mestres que ha de decidir el futur del conflicte educatiu. La resposta dels docents decidirà si hi haurà pau amb Educació o continuarà la batalla.