Catalunya i Canàries pagaran 5 milions d'euros per la visita del Papa i Madrid només cedirà espais

La visita del papa Lleó XIV a Espanya costarà 25 milions d'euros, dels quals Catalunya i Canàries pagaran el 20%, segons ha informat aquest dimarts el coordinador general adjunt de la visita i sotssecretari per a Assumptes Econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Fernando Giménez Barriocanal.
"Estimem ara mateix que el pressupost consolidat, sense tenir totes les xifres tancades evidentment, ascendirà en diners a 25 milions d'euros", ha explicat Giménez Barriocanal, en una trobada amb els mitjans de comunicació per a explicar els aspectes econòmics de la visita. Segons ha puntualitzat, en el cas de la Conferència Episcopal, es preveu una despesa d’1,4 milions d’euros, mentre que la despesa total “consolidada” rondarà els 25 milions d’euros.
“El 85% es destina als actes, la resta té a veure amb logística, comunicació, materials, etc. No hi ha altres aportacions que es facin en administracions en espècie”, ha afegit. Des de l’organització indiquen que un 45% del pressupost el pagaran empreses i fundacions privades, entre les quals hi ha BBVA, Iberdrola, Indra, ACS, Telefónica, el Banc Santander, el Banc Sabadell o Endesa, tot i que algunes han preferit fer les donacions de manera confidencial.
També hi ha un 30% de diners procedents de recursos propis de les diòcesis i de la Conferència Episcopal, amb diners dels feligresos, mentre que les administracions de Canàries i Catalunya han aportat un 20% del pressupost, que equival a 5 milions d'euros. El 5% restant han estat donacions directes a la visita.
Madrid no aportarà diners
Preguntat per la quantitat de diners que ha aportat Madrid, Giménez Barriocanal ha destacat que el govern i la comunitat han optat per no fer aportacions directes a la visita de Lleó XIV i s’han decantat per altres aportacions en forma d’espais o serveis. “És una cosa valuosíssima”, ha destacat Giménez, tot dient que ells estan “contentíssims” i que no tenen “cap queixa”. “A Catalunya i Canàries ho han volgut arbitrar d’una altra manera, i també ens sembla fenomenal”, ha manifestat.