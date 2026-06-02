Milers de llocs de treball i 175 milions d'euros al PIB: l'impacte de la F1 a Catalunya

El Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1 és un dels principals esdeveniments esportius del món del motor que acull la capital catalana, que a partir d'ara se celebrarà en anys alterns. Tal com ha explicat aquest dimarts el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, durant la presentació de l'edició d'enguany, el darrer gran premi va tenir un impacte positiu de 175 milions d’euros en el producte interior brut (PIB) català el 2024, a més d’una afectació positiva de 318 milions d’euros en termes de producció.
El conseller ha detallat que, més enllà de l’impacte econòmic, el Gran Premi va crear 2.500 llocs de treball “a temps complet” el 2024, amb dades tancades per aquella edició. Enguany, el Gran Premi se celebrarà al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, entre els dies 12 i 14 de juny. Així mateix, el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha anunciat que l’edició d’enguany del Gran Premi ja ha esgotat les entrades, quan encara falta una setmana per a la celebració de la competició. En aquest sentit, Relat també celebra l'èxit de venda d'entrades, ja que aquesta edició també es farà un Gran Premi a Madrid.
Sobre el Circuit de Barcelona-Catalunya, Sàmper ha destacat que, entre el 2022 i el 2025, s’han invertit 65 milions d’euros per modernitzar-ne les instal·lacions, per fer-les més segures per als competidors i que siguin més agradables per als assistents. A més, s'ha fet un centre mèdic en el circuit.
Els detalls del Gran Premi de Catalunya
Entre els punts destacats de la present edició, Relat ha informat que es repeteix la zona per a aficionats a Barcelona, que estarà situada a la plaça Catalunya, per a “l’acostament” de la competició a la capital catalana. Una decisió estratègica per acostar l'esport que també s'ha pres amb el Gran Premi de Moto GP que es va celebrar a la capital catalana fa dues setmanes.
En la presentació d’aquest dimarts també ha intervingut l’alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, qui ha ressaltat la “història d’èxit” del Circuit de Barcelona-Catalunya i la voluntat del seu consistori de “fer créixer la Fórmula 1” a Catalunya mitjançant la col·laboració entre diferents institucions.