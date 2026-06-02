Catalunya torna a batre el rècord d'ocupació i registra l'atur més baix en 18 anys

Catalunya va tornar a superar el màxim històric d’ocupació al maig i ja frega els 4 milions d’empleats, amb 6.900 aturats menys (-2,19%), deixant el total en 307.627 desocupats, el valor més baix des del maig del 2008. Amb tot, els registres del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social van tancar el maig amb 3.971.167 treballadors afiliats.
Es tracta del segon mes consecutiu que el mercat laboral català trenca el rècord d’empleats en actiu, amb 50.034 ocupats més que l’abril, el salt d’afiliats més gran en un mes des que hi ha registres, que es remunten al 2012. I és que Catalunya va sumar 89.882 feines respecte a l’any anterior (+2,32%).
És la quarta vegada que el mercat laboral català se situa per sobre el llindar dels 3,9 milions d’afiliats, que només s’havia superat el mes passat, el juny i el juliol del 2025. Si bé, és el primer cop que la xifra s’acosta tant als 4 milions d’ocupats, amb només 28.800 empleats de diferència.
L’increment d’afiliació mensual del maig ha estat el més alt registrat en un sol mes en números absoluts. En canvi, a escala percentual, no s'ha produït un augment rècord però sí un de destacat. Així doncs, en comparació amb el mes d’abril, hi ha un 1,28% més d’afiliats, l’increment percentual més elevat des del juny del 2021, en plena pandèmia.
A més, Catalunya ha sumat 89.882 treballadors (+2,32%) en 12 mesos i les afiliacions arrosseguen un creixement interanual ininterromput des del març del 2021. El ritme d'augment interanual és el més pronunciat des del 2024, tant en nombre absolut com en percentatge.
Rècord d'ocupació a l'Estat
A Catalunya, l’increment de treballadors en el mes de maig va ser superior a la mitjana estatal (1,05%), tot i que el mercat laboral espanyol també va batre un rècord històric i va superar els 22,3 milions d’afiliats, després de sumar-ne 231.975. En un any, es van generar 553.400 feines (+2,54%), una variació per sobre de la catalana i la més elevada en dos anys.
Durant el cinquè mes del 2026, Catalunya va ser la cinquena amb més llocs de treball creats, per darrere de les Illes Balears (+7,96%), l’Aragó (+2,56%), la Rioja (+1,87%) i Múrcia (+1,33%). En nombres absoluts, però, el mercat laboral català va ser el que més feines va generar en comparació amb l’abril.
La caiguda de l'atur, per demarcacions
Totes les demarcacions catalanes van registrar més ocupació que a l’abril, especialment a les comarques de Ponent, amb un augment del 3,56% dels afiliats. Girona van ser el segon territori més dinàmic amb un 2,15% d’augment d’ocupació, mentre que a les comarques tarragonines va créixer un 1,89%. L’augment d'afiliats a la Seguretat Social va ser més moderat a Barcelona (+0,92%).