L'enginyer de Sabadell Enric Blasco, rostre d'Indra a Catalunya

Nou moviment de peces a Indra per reforçar la seva presència tecnològica i empresarial a Catalunya. L’enginyer de Sabadell Enric Blasco ha estat designat nou director territorial de la companyia i assumirà el seu càrrec l’1 de juliol proper. Nascut a la capital vallesana el 1972, Blasco ha estat una figura cabdal en la transformació digital aplicada a l’enginyeria i les infraestructures a Espanya.
En la trajectòria d’Enric Blasco destaca la transformació que va fer del grup d’enginyeria vallesà IDP en una companyia present a més de 50 països i especialitzada en BIM, digitalització industrial, infraestructues tecnològiques i gestió avançada d’actius. IDP es va convertir en una de les empreses del sector més innovadores d’Europa, fins a la seva integració en el grup global Bureau Veritas.
El nomenament de Blasco, fins ara president de CASSA (Companyia d'Aigües de sabadell SA) es produeix mesos després de la d’Anna Ortí com a directora de negoci a Catalunya, el que subratlla l’aposta d’Indra per Catalunya. Blasco serà una figura clau en l’equip del CEO de la companyia, Josep Maria Recasens . Cal recordar que Ángel Simón és el president d’Indra.
Com vam informar, Indra va explicar fa unes setmanes el seu full de ruta estratègic a Catalunya. La companyia té plans ambiciosos en un context de creixement de la indústria de defensa, i preveu contractar 1.500 empleats a Catalunya fins al 2027 i vol augmentar les vendes fins als 550 milions d'euros, el que significaria un 50% més que el 2025. En aquell acte, Ángel Simónva assenyalar l’objectiu de consolidar-se com a "hub tecnològic del sud d'Europa". En aquests moments, Indra dona feina a prop de 3.500 persones a Catalunya, que es dediquen a la innovació i al desenvolupament de projectes.