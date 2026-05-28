15.000 visitants i 600 empreses: la Zona Franca s’aboca al SIL, fira líder en logística intel·ligent

La Zona Franca ja ho té tot enllestit per la propera fira SIL Barcelona de logística, que se celebrarà del 3 al 5 de juny, en què la IA hi tindrà un paper central. Es comprovarà amb la “Sílvia”, l’eina de IA d’aquest any, molt més evolucionada. Tots els speakers parlaran, poc o molt, de l’impacte de la IA. Hi haurà visió artificial en grues, molls de càrrega elèctrics. El SIL Barcelona és l’única fira internacional que té un estri com Sílvia, ha assenyalat la directora geenral del Consorci, Blanca Sorigué, que ha emfasitzat que el SIL -amb 28 anys de trajectòria- lidera la logística intel·ligent al món.
Pere Navarro, president executiu del Consorci de la Zona Franca, ha subratllat que Barcelona, “capital de moltes coses, tornarà a ser-ho de la logística” i ha recordat que aquest 2026 se celebra l’Any Internacional de l’Arquitectura, que sense una logística potent, no seria possible. Navarro ha destacat el lema de la trobada d’aquest any: Solucions intel·ligents que mouen el món: “No només la IA és necessària, també ho és la intel·ligència natural, més necessària que mai en aquests moments.
Blanca Sorigué ha detallat els aspectes més rellevants de la fira d’aquest any, amb més de 15.000 visitants i 600 empreses inscrites, amb una organització que els visitants tinguin una estada el més eficaç possible. Ha assenyalat que hi haurà més de 160 novetats, inclosos els molls de càrrega electrònics. Hi haurà més de 250 speakers en els set espais de contingut.
Sorigué ha assegurat que el SIL és una de les fires internacionals amb més presència de la innovació. Ho demostra la presència de més de 80 startups i el fet que hi ha professionals que troben feina en el transcurs de la fira. Barcelona, ha dit, és la quarta ciutat europea amb més startups, i es percep també en fires com el Mobile o l’Smart City.
També ha assenyalat que es vol optimitzar la visita al SIL i ha destacat que la fira vol fer negoci i explicar bé com funciona el sector. El pressupost del SIL és de 2 milions d’euros. És més difícil de calcular el que aporta la fira a la ciutat de Barcelona, però Pere Navarro ha apuntat a una xifra d’uns 50 milions d’euros.
Canvis a la governança
Sobre els canvis en la governança en el Consorci, fruit dels acords entre el Govern i ERC, el president, després d’aplaudir l’acord de pressupostos, ha afirmat que la major part de decisions al Consorci s’estableixen per unanimitat del plenari, on hi són totes les formacions parlamentàries. Hi haurà una modificació dels estatuts per implementar els canvis. Fins ara amb el 100% en mans de l'Estat, es modificarà la governança perquè les institucions catalanes, la Generalitat (40%) i l'Ajuntament (15%) disposin de majoria. En aquest cas, probablement el nou president sigui designat pel Govern.
Navarro també ha al·ludit al context geopolític i la crisi a l’estret d’Ormuz, que impacta en la logística mundial. Segons ell, les empreses ja han pres mesures per respondre a la incertesa i adaptar-se al canvi, i ja han interioritzat la possibilitat de riscos geoestratègics i conflictes internacionals.