El SIL Barcelona posa la IA al centre del debat logístic global

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) celebrarà del 3 al 5 de juny el SIL Barcelona a la Fira de Barcelona, un esdeveniment de referència en Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain d’àmbit internacional en què participen experts en diferents disciplines per posar sobre la taula els reptes, les tendències i les oportunitats del sector logístic en el context global actual. En aquesta vint-i-vuitena edició participaran més de 250 ponents i tindrà set espais on es duran a terme jornades tècniques, debats participatius, entrevistes, workshops i tota mena de taules.
Sota el lema “Solucions intel·ligents que mouen el món”, la intel·ligència artificial serà una de les protagonistes de gran part del programa del SIL Knowledge, principalment en espais com el SIL Lab o l’IA Corner, on es presentaran casos pràctics i s’aprofundirà en les múltiples aplicacions que la IA i altres tecnologies tenen en el sector. Es podran conèixer algunes iniciatives innovadores que busquen solucionar reptes com la previsió de la demanda, la ruptura d’estocs, la prevenció de riscos laborals en entorns logístics, la garantia de la ciberseguretat o la captació de talent en el sector.
"La intel·ligència artificial i l’analítica són considerades com les tecnologies més rellevants per als pròxims tres anys, segons dades del Baròmetre del Cercle Logístic 2026", ha expressat el president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i president del SIL Barcelona, Pere Navarro. D’aquestes tendències i de les oportunitats que suposen per al sector és del que es parlarà enguany al SIL, segons ha confirmat Navarro, en què es comptarà amb veus expertes en tecnologia aplicada a la cadena de subministrament.
La intel·ligència artificial en les cadenes de subministrament actuals
Una altra de les grans temàtiques que centrarà l’atenció del programa serà l’afectació del context global al comerç internacional. Aquest serà un dels temes transversals que s’abordarà en les sessions dedicades a les cadenes de subministrament mundials en contextos de tensions i a les noves oportunitats derivades dels recents acords comercials en el nou context geopolític, d'entre altres.
La directora general del CZFB i del SIL Barcelona, Blanca Sorigué, destaca en aquest sentit que “el SIL és el punt de trobada del sector i, per tant, el fòrum de debat on s’aborden els aspectes que preocupen les empreses, els reptes als quals s’enfronta el sector i també les oportunitats i les solucions aplicades a diferents casuístiques".
Així mateix, el programa del SIL Knowledge dedicarà sessions de contingut a altres aspectes clau per al sector com: l’increment del comerç electrònic, la sostenibilitat i la connectivitat a les grans ciutats, la captació i retenció del talent en la logística i la igualtat i les inversions en el sector, d'entre altres. Aquesta és l’última setmana per registrar-se gratuïtament a la fira. A partir del divendres 22 de maig, el Full Pass del SIL Barcelona tindrà un cost de 60 euros.