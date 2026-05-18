Shakira guanya la batalla contra Hisenda i l'Estat li retornarà més de 60 milions d'euros

Shakira ha guanyat la batalla contra Hisenda: l’Audiència Nacional ha anul·lat les liquidacions i sancions fiscals que l’Agència Tributària havia imposat a l’artista per l’exercici fiscal del 2011 i que superaven els 55 milions d’euros entre impostos, recàrrecs i sancions. Ara, l'estat li haurà de retornar la quantia que la cantant va abonar després de la primera sentència del 2021 més els interessos acumulats, que escalarà per sobre dels 60 milions d'euros.
La sentència, dictada el passat 15 d’abril, conclou que Hisenda no va poder acreditar que la cantant colombiana residís fiscalment a Espanya durant aquell any, requisit imprescindible perquè hagués hagut de tributar al país. Segons el tribunal, fins i tot acceptant els càlculs de l’Agència Tributària, Shakira només hauria passat un màxim de 163 dies a territori espanyol el 2011, per sota dels 183 dies que fixa la legislació per determinar la residència fiscal.
El litigi es remunta a les inspeccions obertes per Hisenda el 2016, que va posar el focus sobre els exercicis compresos entre el 2011 i el 2014. L’Agència Tributària considerava que l’artista era resident a Espanya i li reclamava més de 24,7 milions d’euros d’IRPF, 2,6 milions per l’impost sobre el patrimoni i sancions addicionals superiors als 27 milions.
L’Audiència Nacional també rebutja un dels arguments principals utilitzats per Hisenda: la relació sentimental de Shakira amb Gerard Piqué. Els magistrats remarquen que aquella relació no equivalia legalment a un vincle matrimonial i recorden que el 2011 encara no existia un nucli familiar establert a Espanya que permetés presumir la residència habitual de la cantant.
Shakira carrega contra Hisenda
Després de conèixer la sentència, Shakira ha carregat contra l’Agència Tributària a través d'un comunicat. La cantant assegura que durant gairebé una dècada ha estat “tractada com a culpable” i denuncia haver patit “campanyes orquestrades” per destruir la seva reputació.
“Després de més de vuit anys suportant una brutal exposició pública i nits sense dormir que van afectar la meva salut i el benestar de la meva família, l’Audiència Nacional finalment ha posat les coses al seu lloc”, afirma Shakira, que espera que la sentència "serveixi de precedent". Aquest pronunciament judicial suposa un nou episodi en els problemes fiscals que la cantant ha tingut a Espanya durant els últims anys, després que el 2023 pactés amb la Fiscalia per evitar la presó en el cas relacionat amb un presumpte frau fiscal de més de 14 milions d’euros entre el 2012 i el 2014.