Ja es pot pagar amb Bizum a les botigues físiques: el pas a pas per saber com funciona

Bizum fa aquest dilluns un nou pas i deixa de servir únicament per enviar diners entre particulars. La plataforma ha començat a desplegar el pagament en establiments físics, una funcionalitat que permetrà pagar amb el mòbil als comerços i grans superfícies de manera similar a Apple Pay o Google Pay.
L'aplicació d'aquest nou sistema de pagament serà gradual i arrenca inicialment amb alguns bancs, com CaixaBank, BBVA i Bankinter, que ja integraren aquesta opció dins de les seves pròpies aplicacions. Bizum preveu que la funcionalitat s’estengui a la resta de bancs al llarg de l'any i que, a finals del 2026, pràcticament tots els usuaris ja puguin pagar amb aquest sistema als establiments físics.
Les entitats bancàries seran les encarregades d’informar els clients sobre quan tindran disponible el servei i en quins sectors o comerços es podrà començar a utilitzar. Per fer-ho, els usuaris hauran de tenir Bizum activat al seu banc i disposar d’un mòbil compatible amb tecnologia NFC; és a dir, que el telèfon permeti intercanviar dades de forma instantània i segura a través d'una tecnologia inalàmbrica de curt abast, funcionalitat que tenen la gran majoria de dispositius.
Com es podrà pagar amb Bizum?
Els passos seran pràcticament idèntics als d’un pagament amb targeta digital:
- Obrir l’aplicació del banc
- Activar l’opció de pagament amb Bizum
- Apropar el mòbil al terminal de cobrament
- Confirmar l’operació, si el banc ho demana
Algunes entitats bancàries, però, requeriran descarregar una nova cartera digital anomenada Bizum Pay que, tot i que inicialment es preveia que estigués disponible aquest mateix dilluns, encara no té data definitiva de llançament públic. La companyia assegura que el sistema funcionarà amb els mateixos estàndards de seguretat de les transferències instantànies SEPA i que la validació es podrà fer amb empremta digital o reconeixement facial. A diferència dels pagaments amb targeta, l’operació es farà mitjançant una transferència instantània entre comptes bancaris.
Bizum, competència de Visa i Mastercard
Amb aquest moviment, Bizum entra de ple al mercat dels pagaments amb targeta, dominat actualment per Visa i Mastercard. La plataforma espanyola aspira a convertir-se en una alternativa europea als grans sistemes de pagament nord-americans i forma part de l’aliança EuroPA, que connecta solucions de pagament com Wero, Bancomat o MB WAY.
Des del seu naixement el 2016, Bizum ha experimentat un creixement exponencial. Si el 2018 va moure 700 milions d’euros en operacions entre particulars, el 2025 la xifra ja arriba als 67.700 milions. Actualment, la plataforma supera els 30 milions d’usuaris i s’ha convertit en una de les eines de pagament més utilitzades a l’Estat.