Aquestes són les ciutats catalanes on es cobra més

El lloc on vivim condiciona el sou que es cobra. Així és i així ho assenyala la darrera estadística dels salaris a Catalunya de l'Observatori del Treball i Model Productiu elaborada a partir d'una mostra contínua de vides laborals seleccionades a l'atzar. Tot i que la mitjana catalana se situa prop dels 30.000 euros anuals, la realitat és molt desigual segons la ciutat, amb diferències significatives també en funció del gènere.
Quin és el municipi on es cobra més? Viladecans. Si bé les últimes dades de l'Idescat -que són del 2023- apunten que el salari brut anual mitjà a Catalunya és 29.978 euros, l'estadística diu que en aquesta ciutat del Baix Llobregat la xifra se situa gairebé deu mil euros per sobre, amb 38.190 euros. Una mica per sota, amb un sou mitjà de 37.686 euros a l'any, hi ha Sant Cugat del Vallès, municipi del Vallès Occidental. I, en tercer lloc, hi trobem Esplugues de Llobregat, on els habitants cobren 36.783 euros de mitjana.
Es tracta d'unes dades, però, diferents si s'observen per gènere. En el cas de Viladecans, per exemple, la diferència entre homes i dones és de més de vint mil euros: ells cobren 48.204 euros a l'any de mitjana, mentre que elles en cobren 26.576. Aquesta diferència s'observa en totes les ciutats de Catalunya, tot i que la bretxa salarial al municipi que ocupa el primer lloc del rànquing és una de les més accentuades.
En aquest sentit, a Sant Cugat, la diferència és de deu mil euros menys que a Viladecans: els homes cobren 42.426 euros a l'any i les dones 32.801. El cas d'Esplugues és similar. Aquí, els homes tenen un sou anual de 42.896 euros i les dones de 30.864. Pel que fa a les dades de tot Catalunya, sense separar per municipis, l'estadística apunta que el sou mitjà d'ells és 34.790 euros anuals i, el d'elles, 28.204.
Per grups d'edat, i com és habitual, el salari tendeix a augmentar progressivament amb l'edat. A Viladecans, per exemple, les persones que tenen entre 45 i 64 anys cobren 44.475 euros a l'any; mentre que els joves que en tenen entre 16 i 29 anys, en guanyen 20.487.
Les deu ciutats on es cobra més
- Viladecans: 38.190,76 euros
- Sant Cugat del Vallès: 37.685,65 euros
- Esplugues de Llobregat: 36.783,38 euros
- Gavà: 36.698,41 euros
- Barcelona: 35.329,04 euros
- Cornellà de Llobregat: 34.419,67 euros
- Rubí: 34.331,61 euros
- L'Hospitalet de Llobregat: 33.580,92 euros
- Sant Feliu de Llobregat: 33.130,65 euros
- Tarragona: 31.804,30 euros