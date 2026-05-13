Illa se cita amb el talent català a Silicon Valley

SILICON VALLEY (ESTATS UNITS) | La primera jornada sencera del president Salvador Illa a Califòrnia téun signe completament empresarial i abocat als sectors tecnològics i d’innovació. Illa s’ha reunit aquest dimecres amb el talent català a Silicon Valley, un seguit d’emprenedors dels sectors dels semiconductors, la IA, l’enginyeria o la ciberseguretat.
Ho ha fet en un lloc carregat de simbolisme: el Rosewood Sand Hill Hotel, que a més de ser un centre de reunions d’empresaris i visionaris del sector, és de fet el bressol d’OpenAI, la companyia de Chat GPT. Va ser aquí, enmig de la serenor que dona el paratge, on un dia es van reunir les principals figures d’un capitalisme que havia de trasbalsar el món tecnològic. Fou en aquest hotel on Elon Musk, Sam Altman i alguns altres van engegar el seu projecte. Avui, molts estan enfrontats entre ells, però aquell esclat el van produir plegats.
La presència catalana a l’ecosistema tecnològic de San Francisco és rellevant. Avui, Illa s’ha trobat amb Oriol Vinyals, vicepresident de Recerca de Google. Es tracta d’un dels directius més esmentats en les revistes especialitzades del sector i és el colíder tècnic de Gemini (la IA de Google); Joaquín Quiñonero, tècnic d’Open AI i un dels pioners en els estudis per fer una IA responsable; José María Álvarez, director del grup de recerca d’IA en vehicles autònoms de NVIDIA. És un dels majors investigadors del món en IA aplicada a la conducció autònoma. Una realitat que és gens estranya aquí. Pels carrers de San Francisco és habitual trobar cotxes sense conductor.
Hi seran també Carles Ollé (emmagatzematge d’Apple), Marcos Alonso (dissenyador d’Apple), Gemma Garriga, vicepresidenta d’Enginyeria de GitHub de Microsoft, Xavier Amatriain (responsable d’IA i Dades d’Expedia Group), Lluís García (director d’Enginyeria a Meta), Carlos Felip, vicepresident d’estratègia corporativa de F5, empresa especialitzada en seguretat d’aplicacions, multicloud i CDN), entre d’altres.
Aquest dimecres, Illa visitarà la plataforma Plug and Play, que ofereix solucions tecnològiques a startaps i emprenedors, es reunirà amb directius de Nvidia, líder mundial en tecnologies d'IA, i mantindrà un contacte amb la comunitat científica de la Universitat de Stanford, una d eles cinc universitats més prestigioses del món. També tindrà una trobada amb els responsables de Super Micro Computer Inc.