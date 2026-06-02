ERC recula i evita la compareixença d'Illa al Parlament pels escàndols del PSOE

No hi haurà compareixença de Salvador Illa al Parlament, almenys per ara, per donar explicacions sobre els escàndols del PSOE. ERC, juntament amb el PSC i els Comuns, ha votat en contra que la votació per demanar la compareixença es faci en el ple d'aquesta setmana. Posteriorment, en roda de premsa, la portaveu parlamentària Ester Capella ha detallat que preguntaran sobre el paper del PSC en aquestes investigacions en sessió de control, però ha refredat la petició de compareixença: "El que no farem és espanyolitzar el Parlament i traslladar els debats de Madrid a Catalunya".
El posicionament d'ERC ha canviat (i reculat) en les últimes 24 hores. Aquest dilluns, la secretària general Elisenda Alamany anticipava que demanarien la compareixença d'Illa al Parlament. "El silenci alimenta els dubtes", deia Alamany, que també demanava a Pedro Sánchez que la seva compareixença prevista al Congrés per d'aquí un mes s'avancés. Tot just un dia després, a la junta de portaveus d'aquest dimarts, els republicans han votat en contra d'una alteració de l'ordre del dia del ple d'aquesta setmana perquè es votés les peticions de compareixença presentades per Junts, el PP i Vox.
Crítiques de Junts a ERC
Des de Junts han estat crítics amb la posició d'ERC. El portaveu dels juntaires al Parlament, Salvador Vergés, ha acusat els republicans d'"encobrir" Illa: "La cosa ja no va només del silenci i de les ganes de voler-se tapar del president i el seu Govern, sinó també que aquest tripartit i especialment ERC els vol encobrir", ha dit Vergés. A més, ha assegurat que Junts "no veu cap mena de diferència en l'actitud" de la portaveu republicana a la cambra, Ester Capella, i la del líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián. "No ho entenem. Qui els ha vist i qui els veu", ha lamentat Vergés.
Capella ha respost que ERC ha demanat la compareixença del president espanyol al Congrés. "Aquells que demanen coses aquí no les demanen on toca", ha etzibat. També ha afirmat que, si es confirmen les trames de corrupció que suposadament hi ha dins el PSOE -i amb impacte a la campanya electoral del PSC el 2024-, ERC "prendrà les decisions que calgui, demanarà explicacions i caps, si convé". Des dels Comuns, el portaveu parlamentari David Cid també ha defensat el "no" dels Comuns a votar la compareixença del president de la Generalitat sobre corrupció al pròxim ple perquè creu que es "barregen coses" en les acusacions de Junts.
El Govern creu que els dubtes estan aclarits
La portaveu del Govern de la Generalitat, la socialista Sílvia Paneque, ha considerat que els dubtes que podria haver sobre les despeses i la campanya del PSC a les darreres eleccions al Parlament, l’any 2024, estan tots esvaïts amb les explicacions que s’hi ha donat fins ara. Així, tot i no descartar del tot la compareixença d'Illa, Paneque ha allunyat aquesta possibilitat perquè la cambra no el requerirà. “El president sempre està a disposició de les compareixences que el requereixin. Però no és menys cert que el conseller Albert Dalmau ja va donar les explicacions pertinents i creiem que la qüestió està més que aclarida”, ha dit.
“Aquells son comptes que estan dipositats a la Sindicatura de Comptes i tenim tota la tranquil·litat que els recursos es van utilitzar d’acord a la normativa. Hem traslladat tota la informació sol·licitada i tenim tota la tranquil·litat que son comptes correctes i auditats”, ha sentenciat. Els socialistes sempre han negat cap irregularitat però la setmana passada l'Audiència Nacional va requerir al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.