La crisi al PSOE confirma Illa com a primer soldat de Sánchez

Mentre Salvador Illa ha aconseguit estabilitzar la legislatura amb l'acord de pressupostos, Pedro Sánchez culmina una nova setmana horribilis mentre creix la sensació de final d'etapa a Madrid. La crisi al PSOE, que combina els casos de corrupció que afloren, amb una fragilitat parlamentària permanent i cada cop més veus que demanen eleccions, ha permès consolidar, de nou, el president de la Generalitat com el principal soldat de Sánchez. Ja no només per la sintonia personal i política, també amb el missatge perfectament alineat amb la Moncloa per posar en dubte l'ofensiva judicial contra els socialistes.
El rostre conciliador i el respecte institucional d'Illa es fissura a l'hora de defensar el seu aliat a l'Estat. La vehemència en l'entrevista a La Sexta per defensar José Luis Rodríguez Zapatero i reclamar que es respecti la presumpció d'innocència treu valor a les afirmacions de "respecte per la justícia" que també fa el president. Més encara quan insinua que hi ha una intencionalitat política rere l'allau de casos de corrupció a l'entorn del president espanyol. L'última, dimecres, amb l'entrada d'agents de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz, una coreografia que ha aixecat sospites a la Moncloa i a Palau.
"Ingenus no som, sabem distingir el que és una casualitat o una coincidència del que no ho és", advertia Illa dijous, en un missatge en català que va comptar amb la repetició en castellà perquè arribés als despatxos pertinents. El relat del lawfare fa temps que guanya adeptes a l'entorn de Sánchez, sobretot arran dels casos de Begoña Gómez o del l'exfiscal general Álvaro García Ortiz, i sembla que comença a fer forat a les més altes instàncies de la Generalitat, encara que això lesioni la imatge conciliadora que vol projectar Illa i l'acosti a la polarització pròpia del Madrid DF.
Contrasta, també, amb la posició que Illa va mantenir durant el procés, on algunes actuacions judicials ja feien intuir una tendència de la judicatura -sobretot de la cúpula del Poder Judicial- de posar al punt de mira l'independentisme, amb investigacions controvertides o acusacions de rebel·lió o terrorisme. Quan era cap de l'oposició, el líder del PSC va negar que existís lawfare durant el procés. "Es va utilitzar la justícia per frenar un intent de secessió", deia el 2023. Quan defensava els indults, el 2021, ho feia negant que fos una "esmena" a cap tribunal, els mateixos tribunals que ara tenen contra les cordes el president espanyol.
L'últim gran actiu del PSOE
Sánchez insisteix que vol esgotar la legislatura, però Junts i el PNB -necessaris perquè el Congrés sigui operatiu- ja demanen eleccions i els socis d'esquerres urgeixen explicacions per guanyar arguments, més enllà de la por d'un govern d'extrema dreta. En aquest context, sigui per afinitat real o per interès polític, perquè la legislatura catalana depèn en bona part del futur de Madrid, Illa ha aparegut de nou com a escuder del president del govern espanyol davant d'uns jutges inquiets i del PP, que veu a tocar la Moncloa però no té prou força per precipitar el final de la legislatura.
El president espanyol és encara el gran actiu del PSOE, si més no en unes eleccions al Congrés. L'últim cicle electoral autonòmic -Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i Andalusia- ha certificat, però, que els socialistes no passen per un bon moment, malgrat el voluntarisme del CIS. El president del govern espanyol, implicat en totes les campanyes, i l'aposta per situar ministres com a candidats, no permet evitar governs de PP. Els progressistes només es poden agafar al fet que els populars depenen de Vox mentre cada cop són més els acords -siguin d'investidura o de pressupostos- que recullen l'anomenada "prioritat nacional" de l'extrema dreta.
En l'enèsima setmana horribilis de Sánchez, la sensació que el manual de resistència s'esgota guanya força a l'espera de veure si, com ha verbalitzat Illa aquesta setmana, "la veritat s'acaba imposant". Si finalment cau el president del govern espanyol, tot apunta a una llarga travessia pel desert del PSOE, sense grans noms que puguin rellevar-lo al capdavant del partit. Salvador Illa, estabilitzat a la presidència de la Generalitat i amb oxigen polític per esgotar la legislatura a Catalunya, passarà de ser el primer soldat de Sánchez a l'últim gran actiu del PSOE.