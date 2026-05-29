«Fem més miracles que la Moreneta»: els docents bloquen la basílica de Montserrat

Centenars de docents s'han concentrat aquest divendres a Montserrat en una nova jornada de protesta per defensar l'educació pública i exigir mesures estructurals al Departament d'Educació. La mobilització ha bloquejat durant una hora les estacions del Cremallera i l'Aeri de Montserrat i ha ocupat posteriorment la plaça de Santa Maria, davant la basílica, on s'han desplegat pancartes i s'han sentit crits contra la consellera Esther Niubó.
La protesta, convocada en el marc de la vaga educativa a les comarques del Baix Llobregat, l'Anoia, el Garraf i el Penedès, ha provocat moments de tensió amb alguns turistes i ha deixat desenes de visitants atrapats a l'estació del cremallera.
Montserrat, símbol d'una "situació límit"
Sota lemes com "Niubó, escolta, això és una revolta", "Niubó, dimissió" o "Els diners públics a l'escola pública", els manifestants han volgut convertir Montserrat en un símbol de la situació "límit" que asseguren que viu l'ensenyament públic català.
La delegada de CGT Ensenyament Marta Jové ha qualificat les mobilitzacions d'"històriques" i les ha atribuït al "cansament" acumulat del sector. "Quan la gent ja no pot més, ho pot tot", ha assegurat.
Els sindicats insisteixen que el conflicte va molt més enllà d'una qüestió salarial i reclamen més personal, la internalització de les vetlladores i recursos concrets per desplegar l'escola inclusiva. En aquest sentit, acusen el Departament d'intentar presentar el conflicte com una simple reivindicació econòmica.
Crítiques a la proposta d'Educació
Durant la concentració també s'ha criticat durament l'última proposta presentada pel Departament d'Educació. El delegat sindical de la CGT al Baix Llobregat, Pedro Mercader, ha denunciat que les xifres anunciades pel Govern "estan plenes de trampes i lletra petita".
Els convocants també han denunciat l'infrafinançament del sistema educatiu català i han recordat que Catalunya continua lluny del compromís legal de destinar el 6% del PIB a educació. "No arribem ni als mínims del que el mateix Govern hauria d'estar invertint des del 2018", ha lamentat Mercader.
Entre els participants predominava la sensació d'esgotament, però també la voluntat de mantenir les mobilitzacions. "Portem anys de lluita i hem arribat a un grau d'afartament que ja no podem més", explicaven Sergi Garcia i Anna Saia, docents d'un institut del Garraf.
"Fem més miracles que la Moreneta"
La protesta també ha tingut moments carregats de simbolisme. Els manifestants han repartit una carta oberta a la Moreneta en què afirmaven acudir-hi "com a mesura desesperada per suplir la incompetència del Departament d'Educació".
Una de les pancartes més comentades resumia el to de la mobilització amb ironia: "Fem més miracles que la Moreneta".