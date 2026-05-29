Docents del Bages es pengen a les parets de la Gavarresa per defensar l'escola pública

Membres de l'assemblea de centres del Bages s'han penjat aquest matí amb material d'escalada a les parets de la Gavarresa, a Artés, en una acció reivindicativa per denunciar la situació de l'educació pública i reclamar mesures urgents al Departament d'Educació. La protesta ha volgut visualitzar, de manera simbòlica, el moment crític que viu el sistema educatiu públic i la voluntat del professorat de mantenir les mobilitzacions.
L'acció s'emmarca en el context de protesta sostinguda dels docents arreu del país i posa el focus en les condicions d'aprenentatge i de treball als centres públics, més enllà de les reivindicacions salarials.
Reclamen menys ràtios i més recursos
Des de l'assemblea de centres del Bages asseguren que la situació actual als centres educatius està marcada per la sobrecàrrega, la manca de recursos humans i materials i l'augment de les desigualtats socials.
El col·lectiu reclama una reducció de les ràtios, més personal als centres i una educació "realment democràtica i accessible per a tothom". "Ens volen cansades i resignats, però no ens aturarem. El que està en joc és el futur de l'educació pública i les condicions de vida de tota la classe treballadora", expressen en un comunicat.
Les participants també denuncien la manca de resposta efectiva per part del Departament d'Educació davant les demandes reiterades de la comunitat educativa.
Noves mobilitzacions al territori
L'acció a la Gavarresa ha servit també per evidenciar el malestar creixent del professorat amb les polítiques educatives actuals. Segons l'assemblea, les retallades i la precarització afecten directament la qualitat educativa i dificulten una atenció adequada a l'alumnat.
El col·lectiu assegura que continuarà impulsant noves accions i mobilitzacions al territori fins que les institucions assumeixin "compromisos reals" amb una educació pública de qualitat i amb recursos suficients.