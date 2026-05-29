Manresa homenatja Júlia Pellicer en el seu centenari a la residència de la Sagrada Família

L'Ajuntament de Manresa va homenatjar aquest dijous Júlia Pellicer Vidal amb motiu del seu centenari en un acte celebrat a la Residència de la Sagrada Família, on resideix actualment. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs, la van visitar per felicitar-la personalment i lliurar-li un ram de flors i un obsequi en nom de la ciutat.
La celebració va reunir familiars, amics i professionals del centre, que van acompanyar l'homenatjada en una tarda especialment emotiva coincidint amb els seus 100 anys.
Una vida marcada per la guerra i els vincles familiars
Júlia Pellicer Vidal va néixer el 28 de maig de 1926 a Barcelona, en el si d'una família protestant, i ha estat vinculada durant tota la vida a l'Església Evangèlica Baptista de Manresa.
La Guerra Civil va interrompre els seus estudis de batxillerat i, juntament amb els seus dos germans, es va traslladar a viure a la casa pairal dels avis, a Coll de Nargó.
Al llarg dels anys, la seva família s'ha articulat sobretot al voltant dels nebots i besnebots. Quan la seva germana Pepita va quedar vídua, Júlia va assumir un paper molt actiu dins la família i es va convertir en una segona mare i àvia per als seus nebots i les noves generacions.
De la moda a la fotografia
La trajectòria professional de Júlia Pellicer va tenir dues etapes ben diferenciades. Inicialment es va formar en el món de la moda a Barcelona i posteriorment es va establir a Manresa, on va treballar durant anys vinculada a la costura i l'agulla. Moltes manresanes encara la recorden com una professional propera i apreciada.
Més endavant, va iniciar una nova etapa laboral a Fotografia David SA, el negoci del seu nebot, on es va especialitzar en el món de la fotografia analògica. Va treballar especialment a la botiga de la carretera de Vic, un establiment on va acabar esdevenint una cara molt coneguda per a diverses generacions de clients de la ciutat.