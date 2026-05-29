Mestres en vaga tallen l'aeri i el cremallera de Montserrat

La vaga educativa ha viscut aquest divendres un nou episodi de tensió amb el tall de l'aeri i el cremallera de Montserrat per part de personal educatiu mobilitzat al Penedès i el Baix Llobregat. L'acció, impulsada en el marc de les protestes que fa mesos que mantenen els sindicats docents, vol pressionar el Departament d'Educació perquè presenti una proposta que permeti desencallar el conflicte laboral i educatiu. Desenes de turistes s'hi han quedat atrapats.
Els docents també han arribat fins a l'abadia de Montserrat i des de la plaça de Santa Maria han donat a conèixer el seu malestar amb pancartes i proclames.
Una acció simbòlica en un punt emblemàtic
La protesta s'ha desenvolupat a les instal·lacions d'accés a Montserrat, on desenes de docents i treballadors de l'àmbit educatiu del Penedès i el Baix Llobregat han bloquejat temporalment el funcionament de l'aeri i el cremallera. Amb pancartes i consignes en defensa de l'escola pública, els manifestants han reivindicat "una educació de qualitat i en català" i han advertit que les mobilitzacions continuaran mentre no arribi una proposta satisfactòria per part de la conselleria.
"No ens aturarem fins que els docents acceptin una proposta que ens faci arribar la conselleria!", han expressat els convocants a través de les xarxes socials, en un missatge que resumeix l'estat d'ànim d'un col·lectiu que considera insuficients els plantejaments del Departament d'Educació.
El conflicte continua encallat
La protesta arriba després d'uns dies especialment convulsos en les negociacions entre els sindicats i la conselleria. Les converses continuen bloquejades després de diverses meses sectorials sense acord, enmig de discrepàncies sobre les millores salarials, les condicions laborals i el finançament de les mesures proposades pel Govern.
La tensió va augmentar aquesta setmana després d'una llarga reunió entre sindicats i responsables d'Educació que va acabar sense entesa i amb una tancada de representants sindicals a la seu del departament a Barcelona. Els sindicats mantenen que les propostes econòmiques del Govern no responen a les reivindicacions del sector i no descarten ampliar les mobilitzacions si la situació no es desbloqueja.
Defensa de l'escola pública i del català
Més enllà de les qüestions salarials, les protestes també incorporen una defensa explícita del model d'escola pública i de la llengua catalana a les aules. Els participants en la mobilització de Montserrat han remarcat que el conflicte no és només laboral, sinó també educatiu i social.
En aquest sentit, els convocants asseguren que les reivindicacions passen per garantir més recursos als centres, reduir la precarietat laboral i reforçar el model d'immersió lingüística. També denuncien la sobrecàrrega de feina als centres educatius i la manca de personal en diversos serveis vinculats a l'educació pública.
Possibles noves mobilitzacions
Els sindicats mantenen oberta la porta a noves accions durant les pròximes setmanes si no hi ha avenços en les negociacions. Entre les opcions que hi ha sobre la taula hi ha noves jornades de vaga i protestes descentralitzades arreu del territori.
La mobilització a Montserrat ha volgut ser també una demostració de força territorial, amb participació destacada de docents del Penedès i del Baix Llobregat.