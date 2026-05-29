Calma tensa a l'edifici del Departament d'Educació, al 202 de la Via Augusta de Barcelona. A l'expectativa de la nova reunió entre els sindicats de la vaga educativa i els responsables de la conselleria, la vuitena des que ha arrencat el cicle de vagues, desenes de docents s'han concentrat a les portes del departament, fortament blindat pels Mossos d'Esquadra, per expressar el seu malestar. Una concentració que ha tallat des de les deu del matí la Via Augusta en tots dos sentits. La mesa sectorial extraordinària d'aquest divendres no se celebrarà a l'edifici principal, com fins ara, sinó que es farà a l'annex de la conselleria, a escassos metres. Des de primera hora del matí, tal com apunten fonts sindicals a Nació, ja s'han produït moviments interns per intentar reencaminar les converses.
La de divendres no és una mesa normal, ja que les negociacions entre Educació i els sindicats van quedar molt enterbolides després d'una llarguíssima reunió -de més de cinc hores- dijous a la tarda. Una trobada que, a banda d'acabar sense acord, també va desembocar amb una tancada de disset representants sindicals dins la seu de la conselleria. Els sindicats exigien la compareixença immediata de Niubó per seure a negociar. A tres quarts de deu, la consellera, que era a l'edifici, va baixar a dialogar amb els sindicats, però la trobada només va durar set minuts. Els sindicats, en resposta, van mantenir la tancada i han passat la nit al departament.
Abans de començar la reunió, la portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, ha atès breument a la premsa ha assegurat que “no es mouran d’aquí” fins que els responsables d’Educació mostrin aquesta voluntat i no ha descartat ampliar les mobilitzacions previstes per als pròxims dies. Davant l'enrocament amb la conselleria, els sindicats no descarten convocar més mobilitzacions que traslladin el conflicte més enllà de l'establert fins ara. És a dir, en altres paraules, els sindicats no descarten l'opció de convocar una vaga indefinida -una idea molt celebrada en els canals de Telegram de docents. En aquest sentit, també ha recordat que les millores retributives han estat un dels punts que ha encallat més les converses.
Divisió d'opinions en matèria salarial
Les desavinences entre parts són multifactorials, però un dels esculls que encalla, de nou, les converses és el ball de xifres de la millora salarial que busquen els docents. Educació assegura que ha posat sobre la taula un increment de 400 euros mensuals, aproximadament, a quatre anys vista. Els 400 euros de la nova oferta d'Educació arriben desgranats en diferents partides. Per una banda, l'augment seria de 267,33 euros per a mestres i 273,36 per a professors de secundària, tal com estableix, parcialment -perquè planteja dues xifres diferents-, l'acord signat pels sindicats minoritaris. A això cal sumar-hi el nou complement salarial que seria de 46,90 euros mensuals aquest any i uns 125 el 2029. D'aquesta manera, l'increment mensual en quatre anys va dels 392 euros per als mestres als 398 per als professors, segons els càlculs d'Educació.
Les discrepàncies provenen del fet de si es té en compte o no la pujada estatal de l'11% als funcionaris a l'hora de calcular els augments del complement específic. Així, algunes organitzacions sostenen que l'increment que els planteja l'administració no és de gairebé 400 euros, ja que consideren que l'administració està obligada a pagar aquesta pujada. Des de la conselleria, però, sostenen que no tenen l'obligació de fer-ho, motiu pel qual és voluntat política per resoldre el conflicte. Mentre uns ho consideren voluntat, els altres ho consideren obligació legal. I, mentre el conflicte no es resol, les vagues -i les meses de negociació- continuen.
El lleure també surt al carrer
Aquest divendres, coincidint amb la mesa sectorial, un grup de vora 30 monitors del lleure educatiu s’ha manifestat a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral i disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius. La protesta, organitzada per la CGT, s’emmarca en la vaga territorial d’educació convocada aquest divendres al Baix Llobregat i el Penedès. Els participants han reivindicat “trencar el relat” amb què les protestes giren només entorn els docents, “perquè els monitors també fan que l’engranatge de l’educació pública funcioni”. La manifestació s’ha focalitzat a Fundesplai per ser una de les principals entitats del sector. Representants de l’ens s’han compromès a negociar en una reunió la setmana que ve.
“A ulls de la societat no es veu igual un mestre que un monitor de menjador perquè sembla que la nostra tasca pedagògica sigui nul·la”, ha lamentat en declaracions a l’ACN la coordinadora de lleure Bruna Tomàs, de la CGT, que ha reivindicat que gràcies al monitoratge “es permet la conciliació familiar i que els docents descansin”. Per aquest motiu, ha dit, el sector del lleure educatiu se suma a les mobilitzacions “històriques” que viu l’educació pública aquest curs, “ja que la situació afecta tots els agents, no només mestres i professors”. En el seu cas, ha recordat que també se senten especialment afectats pel que fa al servei de vetlladors, “peça clau per poder desplegar l’escola inclusiva”.