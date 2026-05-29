Barcelona decideix limitar l'accés als turistes als «búnquers» del Carmel

Els grups de l'Ajuntament de Barcelona s'han posat d'acord per limitar l'accés dels turistes a la zona de les bateries antiaèries del Turó de la Rovira, conegudes com els búnquers del Carmel. La proposta és d'ERC, i s'ha treballant conjuntament amb el PSC i BComú per poder-la tirar endavant. Mentrestant, Junts i PP s'hi han abstingut, i Vox ha votat en contra. La intenció, a partir d'ara, és "limitar l’accés als turistes, reduint així els episodis de massificació, fent compatible l’ús sostenible de l’espai amb el dret al descans, la convivència i la qualitat de vida del veïnat" i perseguint les infraccions amb multes. A més, s'ha acordat també treure les bateries anitaèries de "qualsevol canal de difusió turística" i "que no s’incentivi la promoció del Turó de la Rovira com a espai d’oci". D'entrada, el govern socialista ho ha vist amb bons ulls, si bé ara queda pendent d'aclarir la mesura definitiva i el calendari.\r\n\r\nInforma David Cobo.\r\n