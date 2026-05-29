Tots els municipis de Barcelona excepte dos prohibeixen fumar a la platja

La prohibició de fumar a les platges continua guanyant terreny a la demarcació de Barcelona. Aquest estiu, 24 dels 26 municipis costaners han aprovat o estan acabant de tramitar ordenances per vetar el consum de tabac a la sorra. Això significa que més de 90 platges del litoral barceloní seran espais lliures de fum.
Els únics municipis que han rebutjat sumar-se a la iniciativa són Badalona i Castelldefels, els dos únics ajuntaments governats pel PP a tota la costa de la demarcació. Segons la Diputació de Barcelona, els dos consistoris consideren que ara "no pertoca" impulsar aquesta prohibició. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep-Ramon Mut, ha defensat la mesura argumentant que les platges han de ser "espais naturals nets" i que també cal protegir la salut dels usuaris davant la reducció progressiva de la superfície de sorra disponible.
La prohibició afecta les platges dels següents municipis:
- Barcelona
- Montgat
- El Masnou
- Premià de Mar
- Vilassar de Mar
- Cabrera de Mar
- Mataró
- Sant Andreu de Llavaneres
- Caldes d'Estrac
- Arenys de Mar
- Canet de Mar
- Sant Pol de Mar
- Calella
- Pineda de Mar
- Santa Susanna
- Malgrat de Mar
- Sitges
- Vilanova i la Geltrú
- Cubelles
- Cunit
- Gavà
- Viladecans
- Sant Adrià de Besòs
- El Prat de Llobregat
En dos d'aquests municipis la normativa encara està pendent dels darrers tràmits administratius, però la Diputació dona per fet que entrarà en vigor aquest mateix estiu.
Pressió sobre els dos municipis del PP
La Diputació assegura que ha intentat convèncer Badalona i Castelldefels perquè s'afegeixin a la iniciativa, però sense èxit i, davant la negativa, l'ens ha decidit reduir gairebé a la meitat les subvencions que reben dins del programa de foment de platges saludables. A més, Josep-Ramon Mut ha advertit que si els dos municipis no canvien de criteri, l'any vinent podrien perdre completament aquestes ajudes econòmiques. L'objectiu de la Diputació és que el 2027 tota la costa de la demarcació sigui un espai lliure de fum.
A l'espera d'una llei catalana
La Diputació considera que la prohibició acabarà arribant també a Badalona i Castelldefels perquè confia que el Parlament aprovi una llei que reguli aquesta qüestió a tot Catalunya. En paral·lel, l'Associació Contra el Càncer ha celebrat el que considera una "gran victòria" per a la salut pública i l'entitat recorda que fa només tres anys les restriccions al tabac a les platges es limitaven a pocs municipis i destaca que l'extensió de la mesura ajuda a protegir especialment infants i joves de l'exposició al fum.