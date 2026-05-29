Barcelona prepararà un homenatge a Josep Sunyol, polític republicà i president del Barça afusellat pel franquisme

El govern municipal de Barcelona s'ha compromès a impulsar "un acte públic d'homenatge i memòria" a Josep Sunyol i Garriga, polític republicà que va ser diputat per ERC i que va presidir durant un any també el Futbol Club Barcelona, del 1935 al 1936. La iniciativa d'ERC planteja que s'hi pugui fer una actuació de "reparació simbòlica, pedagogia democràrtica i preservació del llegat de les persones que van defensar les llibertats davant la violència totalitària". L'acte s'hauria d'emmarcar al voltant de les dates del 90è aniversari de la seva mort, el 6 d'agost d'aquest any. La idea dels republicans és que també s'incorpori el Barça a l'homenatge a Sunyol, tot i que els detalls se sabrien quan avanci la proposta. D'entrada, la tinent d'alcaldia Raquel Gil s'ha compromès a impulsar l'acte i a teixir complicitats per poder-lo engrandir. El regidor Jordi Castellana (ERC), al seu torn, ha recordat que el cadàver de Josep Sunyol encara no s'ha identificat, ja que encara és a una fosa comuna.\r\n\r\nInforma David Cobo.\r\n