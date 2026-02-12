El Barça treu el nom del president Josep Sunyol de la llotja del Camp Nou

Josep Sunyol va ser president del Barça durant menys d'un any. El 17 de juliol de 1935 era elegit i el 6 d'agost de 1936 el règim franquista va afusellar-lo. El seu nom i la seva història han tingut un pes molt important en el sentiment catalanista i barcelonista, i ho prova que la llotja presidencial del Camp Nou portava el seu nom.
Un gest de memòria històrica i reivindicació del catalanisme que ha desaparegut amb la remodelació de l'estadi. Tal com va avançar el diari Ara, la llotja presidencial ha canviat de nom sense que el club ho hagi anunciat públicament. Tal com es pot veure a les fotografies que es fan els famosos que hi desfilen cada partit ara porta per nom "Llotja presidencial Spotify Camp Nou".
Segons explica l'Ara, la versió del Barça és que el nom de la llotja és provisional, i es valorarà el definitiu quan s'acabin les obres de l'estadi. Tot i això, expliquen que el tema "no s'ha abordat". D'altra banda, fonts coneixedores de l'acord entre Barça i Spotify assegurarien que l'aplicació musical té firmat per contracte posar el nom a la llotja.
Qui era Josep Sunyol?
Josep Sunyol i Garriga va ser president del Barça, dirigent d'ERC i editor del diari La Rambla. Sunyol va ser diputat a Madrid durant tres legislatures, president del RACC entre 1933 i 1934 i fou elegit president del Barça per aclamació popular el 17 de juliol del 1935. També va ser el president de la Federació Catalana de Futbol.
El 6 d'agost de 1936 Sunyol i tres acompanyants més van creuar en cotxe la serra de Guadarrama. Durant el viatge van entrar a la zona franquista, on van coincidir amb un escamot que els va fer baixar del vehicle i els va afusellar allà mateix. A part de Sunyol, van morir un tinent republicà, el periodista Ventura Virgili i el xòfer. La seva mort va trasbalsar el paisatge polític i esportiu català. Les seves restes mortals i les dels seus acompanyants continuen desaparegudes.