Un exjugador del Barça s’escapa de Teheran fent 16 hores per carretera en ple bombardeig

El conflicte a l'Orient Mitjà afronta el segon dia de bombardeigs amb centenars de morts a l'Iran pels atacs conjunts d'Israel i els Estats Units i almenys nou morts a Jerusalem per l'atac de Teheran aquest diumenge. En aquest context la població ha començat a buscar llocs segurs i a sortir de l'Iran, una situació que ha compartit per Instagram l'exjugador del Barça, Munir El Haddadi, que juga des de la temporada passada a la lliga iraniana.
L’exblaugrana, que va fitxar per l'Esteghlal de Teheran el 2025, va debutar amb el Barça la temporada 2014-2015, fins que el van cedir al València. El Haddadi ha compartit a través del seu perfil d'Instagram una imatge en què agraeix la preocupació dels seus seguidors per la seva seguretat.
Quan ha esclatat el conflicte aquest dissabte, tant ell com l'exmadridista Antonio Adán, que també juga a l'Esteghlal, i l'exjugador del Valladolid, Iván Sánchez, es trobaven a l'Iran. Munir tenia previst eixir del país en avió amb Iván Sánchez, però l’agreujament dels bombardejos a la capital va impedir que l'avió enlairés.
Com va explicar El Haddadi a Marca, "estava a l’avió, a punt d’enlairar-se, amb Iván Sánchez, però de sobte ens van dir que sortíssim, que s’havia produït un atac aeri". Davant aquesta situació, tots dos van haver de buscar una alternativa per terra.
El futbolista ha explicat a través d'Instagram que el club li va facilitar un vehicle per recórrer per carretera les més de setze hores fins a travessar la frontera i arribar a Turquia, des d’on es desplaçaran cap a Espanya. Fonts pròximes al futbolista han explicat a Marca que es troba en bon estat i fora de perill.
L’escalada del conflicte ha provocat la suspensió del final de la lliga iraniana, deixant molts esportistes estrangers en una situació d’incertesa. Davant aquest escenari, el Ministeri d’Afers Estrangers ha recomanat als 158 espanyols que encara romanen a l’Iran que abandonen el país tan prompte com sigui possible.