Els àrbitres catalans de futbol sala a la vaga: farts de rebre agressions

Part del sector arbitral català ha dit prou. Els arbitres de futbol sala de la Federació Catalana de Futbol faran vaga i no arbitraran cap partit aquest cap de setmana. És una protesta contra la les agressions violentes que pateixen. El desencadenant de tot plegat ha sigut una brutal agressió d'una persona del públic a l'àrbitre en un partit del darrer cap de setmana.
La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha acceptat la suspensió de tots els partits de futbol sala amb designació arbitral catalana. La federació ha mostrat el seu suport al col·lectiu arbitral amb un comunicat en què assegura que les agressions són "intolerables i no tenen cabuda en l’esport català".
L'àrbitre agredit va rebre el darrer cap de setmana un cop al cap amb una motxilla llançada per un home que estava a la grada. L'impacte el va fer caure a terra, davant la sorpresa de la resta de jugadors. L'agressor era un seguidor de l'equip visitant d'un partit de categoria juvenil entre dos equips catalans.
Segons expliquen en el comunicat, la Federació Catalana de Futbol "ha estat en contacte permanent amb l’àrbitre afectat, oferint-li tot el suport necessari, tant a nivell personal com institucional". D'altra banda, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha reorganitzat les designacions arbitrals dels partits disputats aquest cap de setmana a Catalunya però de competicions d'àmbit estatal.
De moment, els àrbitres han anunciat que faran vaga només aquest cap de setmana, sense informar si es podria perllongar en pròximes setmanes. L'aturada és un gest significatiu i poc habitual en categories esportives.