Ronald Araujo, sobre l'experiència amb la depressió: «Ens trucaven a casa per desitjar la mort de les filles»

"La meva dona va penjar el telèfon i va començar a plorar. Li vaig preguntar què passava i em va dir que ens havien trucat per desitjar-nos la mort de les nostres filles". Ho explica el capità del Barça, Ronald Araujo, en una entrevista a Mundo Deportivo en què ha compartit que va jugar durant un any i mig amb ansietat i depressió.
Ara que s'ha reincorporat a la dinàmica de l'equip de Hansi Flick, el defensa uruguaià ha volgut parlar públicament de la seva baixa per problemes de salut mental. Ha detallat que va ser després de l'expulsió al partit de Champions contra el Chelsea a Stanford Bridge quan es va adonar que necessitava demanar ajuda. "No estava bé des de feia temps i intentava fer-me fort i continuar endavant, però vaig veure que no estava sent jo mateix i vaig aixecar la mà", ha recordat.
Araujo ha destacat que tant Deco com Flick i el president, Joan Laporta, van reaccionar molt bé quan els va comunicar que havia de parar durant un temps. "Em van brindar tot el que necessitava des del primer moment", agraeix, alhora que ha recordat que Flick "es va quedar tocat, però ja sabia que passava alguna cosa".
Tanmateix, ha subratllat la reacció del vestidor, que li va fer costat en tot moment. "Tranquil, recupera't bé perquè torni el tità de sempre", li deien Pedri i Frenkie de Jong, entre altres. També va rebre missatges de suport de companys de professió d'altres equips, fins i tot d'altres lligues: "Alguns em deien que volien fer com jo, però que no s'atrevien".
"Necessitava retrobar-me amb Jesús i resoldre moltes preguntes que tenia"
El central ha trobat en la fe cristiana un punt de suport per recuperar-se psicològicament, diu. "Ha estat clau, necessitava entendre quin era el meu propòsit i per què estic aquí", ha revelat. També ho ha estat la teràpia psicològica, amb professionals mèdics que l'han ajudat a preparar-se per afrontar el futur i mirar de no recaure. "No tinc por. Ja he tocat fons i tinc moltes ganes d'afrontar el que vingui", ha clamat.
No estàs sol, demana ajuda
Si estàs passant per un mal moment, no et sents bé o penses en el suïcidi, no estàs sol. Tant n’és la fase o situació en què et trobis, truca al telèfon 061 de la Generalitat i trobaràs un equip d’especialistes en salut mental –d’infermeria, de psicologia i de psiquiatria– que ofereix atenció les 24 hores els 365 dies de l’any, també per als familiars o persones properes. A més, pots anar al teu centre d’atenció primària (CAP) i t’atendran ràpidament.