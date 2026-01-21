Un exjugador del Barça diu que ha patit més anticatalanisme que racisme a Espanya

L'exfutbolista del Barça Jean Marie Dongou, nascut al Camerun, va jugar a l'equip barceloní entre 2012 i 2016 i es va formar des de ben jovenet a la Masia del Barça, on va arribar gràcies a la fundació que dirigia Samuel Eto'o. L'exfutbolista ha visitat el pòdcast de futbol Post United on ha explicat que durant la seva estada a l'estat espanyol va patir més l'anticatalanisme que no pas el racisme.
En declaracions a Post United ha assegurat que, molts cops, es presentava com "l'Obama català", de broma, i això no li feia gràcia a tothom. "Vaig patir més l'anticatalanisme que el racisme", diu. De racisme en va patir en poques ocasions, tampoc a la sortida de l'estadi on no va rebre mai insults per motius d'origen. "Mai van dir-me negre de merda", exposa.
D'altra banda, ha tingut una menció especial l'RCD Espanyol, que va ser l'excepció. Quan es jugava el "derbi" a les categories inferiors, explica, havia arribat a sentir càntics discriminatoris en castellà. "Deien: 'això no és el Braça, això és Camerun'", afirma Jean Marie Dongou. D'altra banda, ha explicat una anècdota que recorda amb simpatia, el cas d'un nen que, en veure'l al dermatòleg, pensava que tenia la pell de xocolata. "Va dir: 'Mama xocolata'", ha dit entre rialles Dongou. El futbolista del Camerun, no s'ho va prendre malament i la seva contesta va ser: "En vols?".
Format a la Masia, Dongou va créixer durant quatre anys al planter del FC Barcelona i va debutar amb el Barça B el 2012, on es va consolidar com a futbolista aportant gols i minuts regulars, fins a arribar a participar en la pretemporada amb el primer equip i debutar oficialment amb el primer equip blaugrana el 2013, marcant fins i tot en el seu primer partit de Copa i convertint-se en el primer jugador africà del planter barcelonista a fer-ho.
Després del Barça, la seva carrera va continuar per diversos clubs del futbol com el Real Zaragoza, el Gimnàstic de Tarragona, el CD Lugo, el Lleida Esportiu i el Zamora CF, abans d’acumular experiències internacionals a Finlàndia, Grècia i el Japó. Després d’aquesta extensa trajectòria va decidir posar fi a la seva carrera esportiva l’any 2023.