Com puc justificar la impossibilitat d'anar a la feina per l'aturada dels trens?

Davant de la interrupció completa de la circulació dels trens de Renfe, molts treballadors s'han trobat davant la impossibilitat d'anar al lloc de feina. Quan hi ha retards, les estacions de trens solen tenir justificants, els quals s'entreguen als treballadors perquè puguin mostrar-lo a la feina i no hi hagi cap afectació retributiva pel treballador.
Davant l'anul·lació de la circulació, el Govern ha recomanat a les empreses que facilitin el teletreball a les persones que puguin tenir dificultats per arribar als llocs de treball. Tot i la recomanació, les empreses poden obligar els treballadors a anar al lloc de feina, ja que no es tracta d'una prohibició de desplaçaments ni tampoc davant una alerta pel temps. En aquest sentit, l'Estatut dels Treballadors recull, en el punt 37.3, que "la persona treballadora, si ho avisa i ho justifica prèviament, es pot absentar de la feina amb dret a remuneració".
Concretament, la situació viscuda aquest dimecres s'encapsa en el punt "g" de l'Estatut, el qual especifica que el treballador pot demanar permís "per impossibilitat d'accedir al centre de treball o transitar per les vies de circulació necessària per arribar-hi, a conseqüència de les recomanacions, limitacions o prohibicions de desplaçament". La problemàtica d'aquest dimecres es troba en el fet que en diverses estacions no han tingut aquests fulls justificants, o que no els donaven "perquè només serveixen en casos de retard i no d'aturada de servei", han explicat fonts a Nació.
Desentesa entre sindicats i patronals
La interrupció de la circulació dels trens de Renfe no consta com una "emergència lligada a una alerta" i per això, Jorge Moraleda, de CCOO, explica que si és possible trobar un transport alternatiu per anar a la feina, s'ha d'utilitzar, ja que no és com "l'alerta vermella, quan t'havies de quedar a casa fa uns mesos", ha dit a 3catinfo.
Així doncs, en cas que el treballador no tingui cap possibilitat de trobar transport alternatiu a Rodalies, es pot acollir a l'article 37.3 sense por de patir conseqüències retributives ni haver de recuperar hores. Des de la Pimec, tot i que coincideixen en el fet de no patir represàlies ni acomiadaments, assenyalen que "la norma permet a l'empresa demanar al treballador que recuperi les hores un altre dia".
El desacord entre els sindicats i la patronal a l'hora de llegir la llei és present i a més, el fet d'aclarir si és possible o no aconseguir transport alternatiu dona peu a què sigui una decisió que es basi en la interpretació. Expressament, tenint en compte que no es considera cap mena de prohibició per part de la Generalitat, sinó una dificultat que per molts passatgers és insuperable, es recomana posar-se en contacte amb l'empresa o buscar un transport alternatiu.