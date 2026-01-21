Pimec lamenta la manca d'inversions a Rodalies l'endemà de l'accident mortal

El president de la patronal Pimec, Antoni Cañete, ha lamentat la tragèdia de Rodalies a Gelida i ha recordat que Pimec porta molt de temps parlant d’“incompliment pressuposatari i manca d’inversió” en infraestructures i Rodalies. “La situació creada no és puntutal, sinó que ve de lluny i es produeix perquè no es fan les inversions necessàries. Cañete ha criticat que “es fan pressupostos i es parla de pluja de milions que no es plasmen en la realitat”, cosa que provoca deteriorament i manca de competitivitat.
Antoni Cañete ha afirmat que “el que està passant és molt greu i calen els màxims recursos i la màxima inversió”, i ha demanat que es posi fi a “les polítiques de molts titulars i de poca acció quan s’està davant de moments de canvis importants. Una empresa sense pressupost i sense planificació no dura res en el mercat. Un país que no planifica dona resultats com el que ha passat”. El dirigent empresarial ha invocat “que es deixi de fer populismes i es facin polítiques”.
Cañete s’ha pronunciat en l’acte de l’Observatori de la Pime de Catalunya, que dirigeix Oriol Amat, que ha presentat aquest dimecres l’informe de conjuntura. Cañete ha apuntat a un “creixement moderat i desigual” per aquest any, sense recessió mundial, però amb una incertesa màxima que fa del 2026 “un any difícil”. “Estem en temps de ruptura”, ha afirmat en relació a l’escalada geopolítica, per explicar que la previsió és d’un increment d’entre el 2 i el 2,3% de creixement del PIB, després d’un 2025 en què s’ha viscut un moment de dinamisme amb un creixement d’entre el 2,7-2,9%.
Pimec fa una previsió del creixement mundial amb una mitjana del 3,1% entre les anàlisis de les diverses institucions. No és una mala previsió, però Amat ha alertat del risc que esclatin bombolles com la de la IA, amb uns Estats Units que podria créixer un 2,1-2,5%, més que la zona euro (1,2-1,3%), afeblida en competitivitat i indústria, amb dubtes sobre el sector del cotxe elèctric.
Per Espanya es preveu un 2,2% i per Catalunya un 2,4%, pel pes en l’economia catalana dels motors de creixement com són la inversió en tecnologia, el turisme i l’impacte de la immigració. La inflació estarà sota control, vorejant el 2%. Els sectors tractors són la química i la farmàcia, el sector de les TIC, mentre que hi ha dubtes sobre el sector primari.
La fi dels estímuls
Amat ha subratllat la fi dels estímuls, com és l’esgotament dels fons europeus, els dèficits encara en productivitat i el coll d’ampolla que perviu en l’habitatge, greu problema pel que fa a l’emancipació social i l’atracció de nou talent. Per la seva banda, Cañete ha insistit a la necessitat de facilitar les condicions d’accés al crèdit i reduir les dificultats burocràtiques que entorpeixen l’impuls del teixit productiu.
L’enquesta feta a les pimes catalanes mostra un “optimisme moderat” en línia a la previsió de creixement. Un context de marges limitats i decisions d’inversió molt selectives, un cop les empreses ja comencen a fer càlculs a partir de les comandes que s’estan rebent. Però també la incertesa és la dada cricial: el 43,8% del teixit empresarial creu que és alta o molt alta i tan sols un 24,6% la considera baixa. També una majoria (44,5%) considera que la complexa situació econòmica a Alemanya i França les impactarà.