Sorpresa i resignació el matí sense Rodalies: «No sé com arribaré a la feina»

Sorpresa i preocupació per com arribar a la feina. "Hi havia un centenar de persones a les 7 del matí", diu un company de professió. Portes de Rodalies tancades a plaça Catalunya i a l'altra banda, cinc homes de seguretat privada i, a la vora, deu guàrdies urbans. Les pantalles donen una informació que per a molts és sorprenent: "Circulació interrompuda fins que es revisi l'estat de la infraestructura. Quan disposem de previsió, ho informarem".
El Mayún i el seu company de feina fotografien la pantalla i posteriorment tradueixen el text per assabentar-se perquè no poden creuar les tanques. No saben res, s'ho han trobat tot de sobte, expliquen. El seu destí és Mataró i desconeixen com arribar-hi ni com informar-se amb algú que els entengui, i decideixen quedar-se allà drets esperant que la pantalla mostri algun altre tipus d'informació. La Naila arriba vora les 8:30 h i se sorprèn que Renfe estigui aturada: "Si no hi ha trens, no sé com arribaré a la feina", expressa mentre va de camí a les taquilles per demanar una alternativa per arribar a Premià de Mar.
Incidència a tot Catalunya
Per altra banda, la Marta es manté esperant davant la pantalla i les portes tancades. Ve de Martorell i per arribar a plaça Catalunya ha hagut d'agafar els ferrocarrils i el metro, i en arribar al centre, a l'esplanada, s'ha assabentat que la incidència no era només a Martorell, on sempre que pot agafa el Rodalies, sinó a tota Catalunya. Amb resignació explica que no sap que fer per arribar a Mataró i es queda esperant davant les pantalles.
Anar a treballar o deixar-ho córrer
A l'espai on connecta el metro, les sortides i Renfe de Plaça Catalunya hi ha més informadors i personal de seguretat que passatgers, els que hi arriben se sorprenen i asseguren no tenir ni idea de la situació. El cas de l'Alberto i la Maria és similar, s'han adonat de la circulació interrompuda un cop arribaven amb el metro a plaça Catalunya. La seva destinació és Molins de Rei per treballar, però no saben si val la pena anar-hi. La Maria aposta per enviar un correu a la feina i tornar cap a casa: "Per arribar i estar 2 o 3 hores no anem fins allà, trigarem dues hores", diu, mentre l'Alberto rumia quina és la millor opció: anar a treballar tot i arribar a destemps o enviar un correu i informar de la situació.
L'ambient als Ferrocarrils és de normalitat, "només hi ha una mica més de gent que de l'habitual", diu una senyora de manteniment. Tot i això, hi ha tres informadores amb molta feina a qui els passatgers pregunten sobre quin és el tren que han d'agafar per arribar a les seves destinacions.
