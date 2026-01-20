Un maquinista mort i almenys 15 ferits en un descarrilament a l’R4 a Gelida

Mor el maquinista del tren de R4 en direcció Manresa, amb passatge a Gelida, que ha descarrilat pel xoc amb un mur de contenció que li ha caigut sobre la via, segons ha informat Protecció Civil. El cos sanitari ha mobilitzat 11 ambulàncies per atendre els afectats i els Bombers hi han enviat una quinzena de dotacions. També hi ha un equip conjunt d'ambdós cossos d'emergències. Els Mossos confirmen que hi ha almenys 15 ferits i cinc en estat greu, tres d'ells en estat més greu viatjaven en la cabina del maquinista.
Protecció Civil ha explicat que a les nou de la nit i dos minuts s'ha rebut l'avís al telèfon d'emergències 112 d'una col·lisió d'un tren amb passatge a l'altura del punt quilomètric ferroviari 64. El tren circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. A conseqüència del xoc frontal amb el mur, el comboi hauria descarrilat. Adif ha informat, per la seva banda, que el mur s'ha desprès a causa del temporal.
El 112 ha rebut 28 trucades. Protecció Civil ha situat en alerta el pla Ferrocat i la circulació està tallada entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assenyalat que està en contacte amb la consellera d'Interior, Nurira Parlon, i la consellera de Territori, Silvia Paneque, que s'estan desplaçant a la zona per a "amb atenció l'evolució de l'accident ferroviari".
Els Bombers han informat que han establert una zona de seguretat i que han "apuntalat el mur de contenció i el tren per estabilitzar-los". Els cossos d'emergències treballen evacuant els ferits fora de la zona calenta per ser atesos pel Servei d'Emergències. "També ha estat necessari excarcerar una de les persones que estava a l'interior del comboi", han informat a través d'X.
Un altre tren descarrila entre Blanes i Maçanet
Un tren de la línia RG1 ha impactat amb una roca entre Blanes i Maçanet i ha perdut un eix, segons ha informat Adif poc abans de les nou de la nit. Fonts de Renfe han explicat a l'ACN que el succés no ha causat ferits, i que a causa de la incidència ha calgut interrompre temporalment tant aquesta línia com l'R1 entre les estacions de Tordera i Maçanet. Al comboi accidentat hi viatjaven deu persones, que seran rescatades del comboi pels Bombers.