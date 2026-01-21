Un maquinista en pràctiques, la víctima mortal de l'accident a Gelida: què sabem i què no?

Un tren de l'R4 de Rodalies ha impactat contra un mur de contenció que ha caigut sobre la via al pas per Gelida (Alt Penedès) i ha descarrilat la nit d'aquest dimarts, en un accident mortal en què ha perdut la vida un becari que acompanyava el maquinista a la cabina, tal com ha avançat la SER. A banda, el sinistre ha deixat 40 ferits, cinc en estat greu, i ha obligat a suspendre tot el servei de Rodalies fins a les 9:30 hores d'aquest dimecres.
El balanç de morts i ferits
A hores d'ara, el balanç oficial parla d'un mort i 40 ferits, cinc dels quals es troben en estat greu i no es pot descartar que es pateixi per la seva vida, tal com ha informat la consellera de Territori, Sílvia Paneque. La víctima mortal és un dels tres estudiants en pràctiques que acompanyaven el maquinista a la cabina. Renfe va informar en un primer moment que es tractava del mateix conductor, però poc després va corregir la informació.
Concretament, el mort és un home de 28 anys de Sevilla que completava la seva formació com a maquinista a Barcelona, tal com ha avançat l'ABC. Una vegada completada la identificació del cadàver, els Mossos s'han pogut posar en contacte amb la família.
D'altra banda, la majoria dels ferits han estat traslladats d'urgència a l'Hospital Universitari de Bellvitge i el Govern anirà actualitzant el seu estat de salut. Renfe ha habilitat el telèfon 900 101 660 per atendre els familiars de les víctimes
La causa de l'accident: el despreniment d'un mur de contenció
Protecció Civil, que ha activat el pla Ferrocat, ha explicat que a les 21:02 hores d'aquest dimarts, ha rebut l'avís al telèfon d'emergències 112 d'una col·lisió d'un tren amb passatge que anava de Sant Vicenç de Calders a Manresa a l'altura del punt quilomètric ferroviari 64, entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia. A conseqüència del xoc, el comboi ha descarrilat.
Des del lloc de l'accident, el cap d'intervenció dels Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha indicat que la hipòtesi principal és que el mur ha caigut per una esllavissada, tot i que no està del tot confirmat, i el tren hi ha impactat. Al seu torn, el gestor de les infraestructures ferroviàries, Adif, ha informat que el mur ha caigut a causa del temporal Harry. El primer dels vagons ha xocat de manera frontal contra l'estructura "de manera important" i ha quedat "deformat".
L'alcalde de Sant Sadurní, Pere Vernet, ha assegurat que el tram on s'ha produït el descarrilament havia tingut "millores" recentment. En declaracions a 3Cat, ha puntualitzat que en aquesta zona es van fer millores amb la col·locació d'un tercer raïl perquè poguessin passar els trens de mercaderies i una altra en el túnel de Martorell. "No obstant això, la pluja ha fet que hagi passat aquesta desgràcia. Feia molt temps que no plovia d'aquesta manera", ha lamentat.
Sigui com sigui, fins ara no es pot parlar de res més que hipòtesis. Els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació del descarrilament i els agents de l'Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic han iniciat les primeres gestions d'investigació. També treballen per identificar la víctima mortal i poder proporcionar la informació oficial a la família.
El servei de Rodalies, suspès fins a les 9:30 hores d'aquest dimecres
La xarxa de Rodalies estarà sense servei com a mínim fins a les 9:30 hores d'aquest dimecres per la llevantada i l'accident mortal a l'R4 a Gelida. El tall és general i no es valorarà recuperar el servei fins que els operaris hagin completat les tasques de reconeixement, segons ha confirmat el Govern i la línia afectada trigarà més. "Fins que no tinguem la total seguretat d'inspeccionar totes les línies de Rodalies", ha recalcat Paneque, que ha explicat que s'estan fent marxes blanques -els trens circulen sense passatgers- per detectar possibles desperfectes i afectacions a les infraestructures.
La consellera ha afirmat que es reforçaran els serveis de mobilitat, però no ha detallat cap transport alternatiu per als usuaris que es quedaran sense servei, després que sindicats ferroviaris també hagin demanat suspendre el servei per les nombroses incidències i fragilitat de la xarxa pels efectes de la llevantada. Amb tot, la recomanació és evitar desplaçaments en la mesura que sigui possible, tot i que el poc marge de temps i el fet que sigui dimecres, en plena setmana laboral, dificulta molt les opcions dels treballadors.
L'accident a Gelida agreuja la crisi ferroviària a l'Estat
El sinistre a l'R4 se suma a la que s'ha produït hores abans a l'R1 entre Maçanet Massanes i Tordera, quan un tren ha descarrilat per l'impacte d'una roca; i a l'accident tràgic de l'alta velocitat a Adamuz (Andalusia), que ha provocat la mort de com a mínim 42 persones. Tot i que en el cas de les incidències a Catalunya s'apunta al temporal Harry, aquestes arriben després d'anys de queixes i reclamacions per l'infrafinançament i les deficiències del servei, i en ple traspàs de la gestió a l'empresa mixta amb participació de la Generalitat.