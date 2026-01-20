Les principals hipòtesis sobre la causa de l'accident ferroviari a Andalusia

Un trencament o una alteració del carril. És la hipòtesi sobre la causa de l'accident de trens d'alta velocitat a Adamuz (Andalusia) que més ha captat l'atenció dels mitjans, després que el Ministeri de Transports hagi informat que n'ha trobat indicis, però que encara no sap si és "causa o conseqüència" del sinistre que ja deixa una quarantena de víctimes mortals.
El ministre reitera que la investigació per determinar l'origen de la tragèdia s'allargarà durant setmanes i la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris (CIAF) està "en fase de recopilació de dades", pel qual és massa aviat per arribar a conclusions definitives. Si bé, ha descartat que es tracti d'un sabotatge i també que s'hagi produït un error humà per part del maquinista.
Ara, un cop fetes les inspeccions sobre el terreny, les tasques es traslladaran als laboratoris i també s'extrauran les anomenades caixes negres amb les dades dels dos trens. A més, la CIAF ha demanat a Adif informació sobre els registres de circulacions per Adamuz els dies anteriors al succés. Així, quines hipòtesis hi ha sobre la taula?
La ruptura del carril: causa o conseqüència?
La investigació tècnica ha trobat indicis d'una "ruptura o alteració del carril" pel qual discorria un dels combois. Transports, però, ha matisat que la relació causal "no està establerta i requerirà temps", alhora que ha subratllat que encara cal determinar si la ruptura és causa o conseqüència del descarrilament i si existien defectes de soldadura, per exemple. Per això, la CIAF ha determinat que cal analitzar al laboratori els carrils afectats.
El rodatge del tren Iryo: a inspecció
A banda del carril trencat, la CIAF també ha ordenat enviar al taller el rodatge del tren Iryo que va descarrilar. Caldrà inspeccionar si hi havia alguna deficiència prèvia, tot i que el comboi era nou, fabricat el 2021, i havia passat l'última revisió el 15 de gener, quatre dies abans del sinistre. A més, fonts de Transports han matisat que van descarrilar tres vagons i no dos, com va informar en un primer moment.