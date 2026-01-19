El govern espanyol decreta tres dies de dol oficial a tot l'Estat per l'accident de tren a Andalusia

El govern espanyol ha decretat tres dies de dol oficial a tot l'Estat per les víctimes mortals de l'accident ferroviari de la tarda d'aquest diumenge a Adamuz (Còrdova), que ja són 39 a més dels 122 ferits -12 continuen a l'UCI i nou d'ells, en estat greu-. Així ho ha explicat aquest dilluns al migdia des d'Adamuz (Còrdova) el president espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb el ministre de Transports, Óscar Puente; el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; i el president andalús, Juanma Moreno Bonilla. Sánchez ha demanat temps per determinar què ha passat i ha promès que "s'arribarà fins al final per conèixer i explicar tota la veritat".
Al seu torn, Bonilla ha agraït la solidaritat dels veïns i la coordinació amb l'Ajuntament, la Diputació de Còrdova i el govern espanyol. "En aquests casos, cal lleialtat", ha coincidit amb Sánchez, alhora que han defensat que "junts, s'arriba més lluny". Alhora, ha avisat que "encara queden moltes hores de feina intensa" per localitzar, rescatar i identificar més cossos.
Hores abans, Puente ha concretat que l'Iryo accidentat transportava 300 passatgers en total. Quant als dos vagons afectats de l'Alvia, hi viatjaven 53 persones de les 200 que hi havia al tren en total: 27 al primer i 16 al segon. Ha qualificat l'accident de "molt estrany" per dues de les circumstàncies en què s'ha donat: perquè s'ha ocasionat en una recta i perquè el tren era relativament nou. "Tots els experts que estan aquí i tots els que hem pogut consultar estan molt estranyats", ha apuntat.
En aquest sentit, ha detallat que la via en què s'ha produït el sinistre es va renovar el maig passat amb una inversió de 700 milions d'euros. Quant al comboi de la companyia controlada per Trenitalia, no arribava als quatre anys des que es va estrenar i, a més, va passar l'última revisió el passat 15 de gener. En tot cas, el ministre de Transports ha assenyalat que la investigació podria allargar-se un mes, com a mínim, i ha assegurat que la causa no ha tingut a veure amb qualsevol impuntualitat.
La xifra oficial de víctimes mortals és de 39 persones i hi ha 122 ferits -12 continuen a l'UCI i nou d'ells, en estat greu-, tot i que el president andalús, Juanma Moreno, ha avisat que s'espera trobar més cadàvers quan s'aixequin els vagons que han bolcat. Un dels morts és el maquinista del tren de Renfe ha descarrilat, l'Alvia.
Amb tot, la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris és l'encarregada de "dictaminar quin ha estat l'origen de l'accident" i l'Institut de Medicina Legal de Còrdova centralitzarà la identificació de cadàvers. Al seu torn, Renfe ha informat que el servei ferroviari entre Madrid i Andalusia continuarà fora de servei fins dijous o divendres.
Iryo es posa a disposició de les autoritats
El president d'Iryo, Carlos Bertomeu, ha donat el condol als familiars i les víctimes del "drama" i s'ha posat a disposició de les autoritats al capdavant de les investigacions. De la mateixa manera que Puente, ha titllat l'accident d'"estrany", ja que s'ha produït en una recta, amb dos combois nous i en un tram renovat feia poc. "Aquest episodi ha de servir perquè no torni a passar mai més una cosa així", ha defensat.
Els maquinistes van alertar del deteriorament de les vies: "Provoquen bots"
Els maquinistes del sindicat SEMAF van avisar el govern espanyol del deteriorament de les vies en el tram on s'ha produït l'accident ja l'agost passat. En una carta, van demanar rebaixar la velocitat màxima fins als 250 quilòmetres per hora perquè hi havia fortes vibracions als trens que provocaven bots. L'executiu informa que cap dels dos trens sinistrats superava aquesta velocitat i, a hores d'ara, no hi ha indicis que aquest sigui l'origen de l'accident. Si bé, l'extrema dreta mediàtica i alguns pseudomitjans donen per fet que ho és.