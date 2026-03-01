El moviment per l'habitatge clama contra la caiguda de la moratòria dels desnonaments

El moviment per l’habitatge s’ha manifestat aquest dissabte a la tarda la plaça Sant Jaume per protestar contra la caiguda de la moratòria dels desnonaments al Congrés, una concentració que ha aglutinat 1.100 persones, segons la Guàrdia Urbana.
En declaracions als mitjans, el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha lamentat que els vots en contra de Junts, PP i Vox provocaran una “allau de desnonaments de famílies vulnerables mai vista”. Per la seva banda, la portaveu de la COSHAC, Marta Espriu, ha criticat que la dreta s’hagi posicionat “al costat de la patronal”. La concentració ha començat a les 18.30 h i ha acabat vora les 20 h amb alguns manifestants llençant a terra les tanques que protegien el Palau de la Generalitat.
Durant la concentració, els manifestants s'han aplegat a la plaça Sant Jaume amb pancartes en defensa del dret a l’habitatge i crits contra els desnonaments: s’hi ha pogut sentir consignes com "prou excuses","fons voltor, sortiu del niu!" i crides a la pròrroga dels contractes de lloguer i l’abaratiment dels preus.
Tot i que la protesta s’ha desenvolupat de manera tranquil·la mentre les entitats convocants feien parlaments des d'un escenari situat davant del Palau de la Generalitat, al final un grup de manifestants ha increpat als Mossos d'Esquadra i ha llençat a terra les tanques col·locades davant de l'edifici.
"Situació límit"
En una atenció als mitjans, el portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Enric Aragonès, ha advertit que la caiguda de la moratòria situa moltes famílies en una “situació límit” i ha criticat els “forats” de la llei, especialment pel que fa als lloguers de temporada i els 'colivings'. El portaveu ha denunciat que, dos anys després de l’entrada en vigor de la regulació de preus i un any després del règim sancionador, els governs només han imposat tres multes malgrat les més de 150 denúncies presentades pel sindicat.
La portaveu de la COSHAC, Marta Espriu, ha enviat un missatge a les més de 13.000 famílies que, segons ha dit, es poden veure afectades per la fi de la moratòria, així com a les llogateres que temen no poder renovar el contracte. “No esteu soles” ha afirmat, tot reivindicant l’organització col·lectiva com a única resposta davant d’una situació que ha qualificat “d’emergència habitacional extrema”.
En la mateixa línia, el portaveu nacional del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, Marina Parés, ha assegurat que la moratòria era insuficient, però que la seva caiguda agreujarà la situació d’una classe treballadora “asfixiada” per l’augment de preus, que ha situat en un 60% en la darrera dècada. Finalment, el portaveu de PAH, Juanjo Ramírez, ha reclamat “mesures estructurals” i ha criticat el que ha qualificat de “política de titulars i de mínims”.