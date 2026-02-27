Com es contagia la grip porcina i quins són els seus riscos?

La Generalitat de Catalunya ha notificat a les autoritats europees i a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) un cas de grip porcina en una persona de 83 anys resident a la demarcació de Lleida. Segons el Govern, el pacient ja s’ha recuperat i no es coneix l’origen del contagi.
D'entrada cal dir que aquesta malaltia no té res a veure amb la pesta porcina africana, un virus que afecta els porcs i que no suposa cap perill per a les persones. No passa això amb la grip porcina, que és causada per virus de la família influença A, habituals entre els porcs. Subtipus com H1N1, H1N2 i H3N2 circulen de manera recurrent a granges i poden infectar humans en casos puntuals.
Formes de contagi
Els especialistes expliquen que la transmissió més habitual es produeix a través del contacte directe amb porcs infectats o les seves secrecions respiratòries, especialment quan aquests tossen o esternuden. També és possible infectar-se al tocar superfícies contaminades i portar-se les mans a la boca o al nas. Tot i això, aquests casos són poc freqüents i normalment afecten persones que treballen en granges o amb animals. En el cas de l'home infectat a Lleida, de moment se sap que no havia tingut contacte ni amb porcs ni amb cap explotació.
Una altra via menys comuna però possible és la transmissió entre persones, quan algú infectat allibera gotetes respiratòries. Tot i que això ha ocorregut en alguns casos, no s’ha demostrat que els virus de grip porcina puguin mantenir una transmissió contínua i sostinguda entre humans. De fet, l'últim dels tres casos detectats a l'Estat -també a la demarcació de Lleida- va ser un treballador d'una granja l'any 2024.
És important destacar que la grip porcina no es transmet per consumir carn de porc cuinada correctament, ja que el virus s’inactiva a temperatures superiors als 70 °C.
Risc i vigilància
Els virus de grip porcina poden combinar-se amb soques de grip humana si un porc s’infecta amb ambdós virus al mateix temps. Aquest procés, conegut com a recombinació, podria donar lloc a variants més contagioses. L’últim precedent va ser la grip A del 2009, que va provocar una pandèmia mundial amb prop de 300.000 morts, segons publicacions com The Lancet.
Les autoritats sanitàries catalanes subratllen que, de moment, no hi ha indicis d’un brot comunitari i mantenen oberta la investigació per aclarir la cadena de transmissió del cas detectat. Mentrestant, es reforça la coordinació amb organismes internacionals per fer un seguiment exhaustiu de la situació.
"No és un fenomen excepcional"
Aitor Nogales, científic titular del CSIC al Centre de Recerca en Sanitat Animal (CISA), de l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària, explica en declaracions a Science Media Centre que el fet que un virus de grip porcina infecti persones no és un fenomen excepcional. Segons assenyala, molts casos no es detecten perquè no hi ha una vigilància epidemiològica específica o bé perquè cursen de manera asimptomàtica o amb símptomes lleus similars als d’una grip estacional. En general, aquestes infeccions no es transmeten entre humans o ho fan amb una eficàcia molt baixa.
L’expert recorda que el virus responsable de la pandèmia del 2009 -l’última gran pandèmia gripal- era especialment complex, ja que combinava fragments genètics de virus porcins, aviars i humans. Les investigacions van permetre rastrejar-ne l’origen i confirmar que el salt a les persones es va produir des dels porcs, tot i que es tractava d’un virus que feia anys que evolucionava i es recombinava abans d’emergir de manera massiva en humans.
Pel que fa a la situació actual, i a l’espera de la confirmació definitiva de les anàlisis i de les seqüències genètiques, Nogales apunta que les dades disponibles indiquen que es tracta d’una de les variants de grip porcina que ja circulen habitualment. De moment, no hi ha indicis que sigui un virus especialment nou ni que presenti un comportament diferent del previst, motiu pel qual el risc per a la població general es considera baix o molt baix.
Per la seva banda, Maria Montoya, investigadora del Centre d’Investigacions Biològiques Margarita Salas del CSIC, assegura que la detecció d’aquest cas no la sorprèn. Explica que moltes de les grips que circulen passen desapercebudes quan no provoquen símptomes clars i, per tant, no s’analitzen en profunditat, tret que hi hagi complicacions o que el pacient acudeixi a un centre hospitalari on se li practiquin proves específiques.
Segons apunta, el fet que la persona afectada no hagi tingut contacte directe amb animals indica que el contagi probablement s’ha produït a través d’una altra persona, que al seu torn podria haver estat en contacte amb animals o amb algú vinculat a aquests. Montoya recorda que els virus de la grip poden esdevenir problemàtics perquè tenen capacitat de recombinar-se.
Com prevenir el contagi
Per reduir el risc, els experts recomanen les mesures habituals que serveixen per prevenir altres malalties:
- Higiene de mans freqüent amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.
- Cobrir-se la boca i el nas en tossir o esternudar.
- Evitar el contacte estret amb persones malaltes o amb porcs durant un brot.
- Vacunar-se anualment contra la grip estacional, que tot i no protegir completament contra variants porcines, disminueix la càrrega global de virus de la grip.