19 de febrer de 2026

Salut recula i no incentivarà els CAP que redueixin la llargada de les baixes

Publicat el 19 de febrer de 2026 a les 12:26

Els Comuns, en el marc de la negociació pressupostària, han arribat a un acord amb el Govern perquè el Departament de Salut garanteixi que cap professional tindrà incentius econòmics si redueixen la llargada de les baixes. "Han de prevaldre els criteris professionals", ha dit Jéssica Albiach, líder dels Comuns. Cal recordar que la intenció del Govern era premiar els centres d'atenció primària (CAP) que aconsegueixin reduir les baixes laborals. La proposta va generar una allau de crítiques des de l'oposició i finalment l'executiu ha reculat en el marc de la negociació pels comptes amb els Comuns.

