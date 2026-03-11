Restabliment de mínims de l'R3 cinquanta dies després

Una bona notícia i una de dolenta. La bona: la línia R3 de Rodalies torna a funcionar aquest dimecres cinquanta dies després que es tallés completament arran de l'accident mortal de Gelida. La dolenta: només es recupera el tram la Garriga-Ripoll i ho fa amb la meitat de les expedicions a causa de les múltiples limitacions de velocitat. Per tot plegat, Renfe manté al 100% el servei d'autobusos que cobreix el conjunt de la línia.
Només funciona el tram central de l'R3
L'R3 està en ple procés de desdoblament del tram del Vallès. En aquest sentit, des de l'octubre està tallat el servei ferroviari entre Barcelona i la Garriga. Una interrupció de 16 mesos i que no es resoldrà fins al gener del 2027.
Tanmateix, l'accident de Gelida va provocar que tota la línia quedés fora de servei. De fet, fins el 10 de març ha estat l'única amb aquestes circumstàncies. A partir d'avui, en canvi, es recupera la circulació del seu tram central, que uneix la Garriga (al nord del Vallès Oriental) amb Vic (Osona) i Ripoll. Ho farà, això sí, "aproximadament amb la meitat del servei habitual", segons expliquen fonts de Renfe a Nació. A més, el temps de viatge serà sensiblement superior.
- L'Hospitalet - la Garriga: tallat (sense servei fins al gener de 2027 per obres prèvies)
- La Garriga - Ripoll: funcionament parcial (meitat del servei habitual)
- Ripoll - Ribes de Freser: tallat (previsió de restabliment les pròximes setmanes)
- Ribes de Freser - la Tor de Carol: tallat (obres d'Adif almenys fins a finals de maig)
La consellera Sílvia Paneque ha celebrat aquest restabliment parcial i ha assegurat que es treballa per afegir-hi també el tram Ripoll-Ribes de Freser, una de les peticions de la plataforma d'usuaris de l'R3. De fet, també reclamen horaris fiables i que Adif acceleri les actuacions per eliminar totes les limitacions de velocitat que esquitxen la línia.
En canvi, entre Ribes (Ripollès) i la Tor de Carol (Alta Cerdanya), el servei continuarà fora de servei almenys dos mesos més, ja que Adif ha decidit avançar unes obres a dos túnels, previstes per al 2027.
Una d'aquestes actuacions es realitzarà al túnel de Toses, que el 2021 ja va estar tallat durant 11 mesos -inicialment havien de set set per fer-hi una actuació, que en aquell moment es va promocionar com a integral, per valor de 9,5 mesos.
Totes les línies de Rodalies amb afectacions
Aquesta és la situació aquest dimecres 11 de març:
Trams tallats
- 🔴 R3: Ripoll-la Tor de Carol
- 🟠 R4: Sant Sadurní-Martorell Central
- 🟣 R8: Martorell-Central - Rubí (servei de bus entre Martorell-UAB)
- 🔴 R15: Reus-Riba-roja
Trams tallats per obres prèvies
- 🔴 R3: Barcelona-la Garriga (fins al gener 2027)
- 🟣 R7: Cerdanyola-Cerdanyola Universitat (fins al maig 2026)
Trams amb trens llançadora i serveis complementaris per carretera
- 🔵 R1: Blanes-Maçanet-Massanes (un tren cada hora i mitja)
- 🟠 R4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
- 🟠 R4: Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d’Anoia (sense servei complementari de bus)
- 🟡 RL4: Manresa - Terrassa Estació del Nord
Trams amb servei limitat
- 🔴 R3: la Garriga-Ripoll (meitat de les expedicions ferroviàries i 100% manteniment dels autobusos)
- 🟢 R2sud: servei Sant Vicenç de Calders-Barcelona Estació de França amb només dos trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions